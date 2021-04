BREAKING NEWS | "Am intrat in istoria moderna si contemporana a fotbalului! Asa am gandit!" Cum a explicat Toni Petrea cele 5 schimbari ale FCSB la pauza

FCSB a fost invinsa la loviturile de departajare de CFR Cluj in Supercupa Romaniei.

Dupa meciul de la Ploiesti, antrenorul Toni Petrea a vorbit despre schimbarile realizate la pauza, cand ros-albastrii au schimbat 5 jucatori din primul 11, printre care si pe vedetele echipei, Morutan si Tanase.

"A fost o finala, un meci foarte placut pentru spectatori, disputat. Ei au castigat in aceasta seara, noi ne pregatim pentru playoff. Avem probleme cu jucatorii accidentati, a trebuit sa gestionam finala asta. Acum ne pregatim pentru playoff, e obiectivul principal. Schimbarile au fost ceva planificat dinainte, am intrat in istoria moderna si contemporana a fotbalului.

Imi felicit adversarul pentru victorie. Au fost cele mai bune echipe din campionat, incercam sa ne pregatim bine si sa aratam din ce in ce mai bine. Ne-am gandit sa tratam meciul asa la nivelul potentialului nostru", a declarat Toni Petrea dupa meciul din Supercupa Romaniei.