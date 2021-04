Petrea s-a enervat la interviu dupa ce reporterul i-a zis ca FCSB n-a jucat "absolut nimic si n-a avut nicio idee de joc": "O sa bagam doi fundasi stanga in dreapta, da?"

FCSB a fost invinsa de CFR la loviturile de departajare in Supercupa Romaniei.

Dupa meci, antrenorul ros-albastrilor Toni Petrea, a fost destul de iritat de intrebarile primite de la reporteri. Mai intai, el a fost deranjat cand a fost intrebat de cele 5 schimbari pe care le-a facut la pauza.

Apoi, cand reporterul i-a spus ca echipa sa nu a avut nicio idee de joc si ca a avut prima ocazie abia in minutul 88 al meciului, Petrea a spus: "Daca asa ati vazut dumneavoastra, inseamna ca nu am avut nicio idee de joc. Felicit adversarul pentru victorie si nu am ce sa mai spun altceva.

De asemenea, cand a fost intrebat daca va improviza in aparare in urmatoarele meciuri de Liga 1 in contextul absentelor pe care le are in acea zona, antrenorul FCSB-ului a raspuns ironic: "Da, o sa joc cu doi fundasi stanga pe post de fundas dreapta. Avem probleme de lot, de asta am incercat sa gasim solutii. Cristea s-a accidentat la antrenamentul de ieri, era programat sa joace.

Ovidiu Popescu este suspendat, tocmai de asta ne-am gandit ca meciul din aceasta seara sa il tratam la potentialul nostru, plus sa pregatim si meciurile urmatoare".