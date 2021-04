"Cand echipa mea e atacata, voi riposta!" Ce a spus Edi Iordanescu dupa schimbul de replici cu Gigi Becali din aceste zile

CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei in fata celor de la FCSB, la loviturile de la 11 metri.

Edi Iordanescu a comentat evolutiile jucatorilor sai si a vorbit si despre conflictul cu oficialii FCSB-ului, spunand ca va riposta oricand echipa lui este atacata, indiferent de cine este cel care ii ataca pe fotbalistii CFR-ului.

"N-a fost usor cu toate ca ne-am creat multe ocazii. Am tratat serios meciul pentru ca asta facem si pentru ca ne-am dorit trofeul pentru suporteri, pentru moral. Din pacate, am avut din nou multe absente. Parca e un calvar care nu se mai opreste. Sunt fericit ca echipa a raspuns bine, ii felicit pe baieti ca au avut o evolutie buna, acum ne pregatim de primul meci din playoff.

Cel mai important e ca ne-am creat ocazii inca din prima repriza, cand FCSB a jucat cu tot ce a avut mai bun. E si vina noastra ca nu am fost inspirati, a fost si nesansa, important e ca s-a terminat cu bine pentru CFR.

Vreau sa subliniez ca il respect foarte mult pe patronul celor de la FCSB. Are aprecierea si respectul meu. Am vazut ca s-a interpretat in toate felurile ce am zis. Niciodata nu am comentat ce fac alte echipe, despre patroni, despre jocurile lor. Dar atunci cand echipa mea e atacata, voi fi primul care voi lua atitudine. Ma intereseaza sa-mi apar echipa. Nu am jignit pe nimeni, dar atunci cand echipa este atacata, o sa ripostez.

Si Toni Petrea munceste, face lucruri foarte bune, echipa a suferit o transformare de cand au venit ei la echipa. Timpul este scurt, trebuie sa ne echilibram si sa vedem cum abordam meciul cu Clinceni pentru ca ne lipsesc multi jucatori", a declarat Toni Petrea dupa meciul cu FCSB.