Dezvaluiri SENZATIONALE facute de primul antrenor al lui Man despre inceputurile in fotbal ale noului jucator al Parmei: "A fost vandut pentru doua seturi de treninguri!"

Dennis Man devine odata cu transferul la Parma cel mai scump fotbalist plecat vreodata din Liga 1.

'Aripa' dreapta in varsta de 22 de ani va pleca la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro, dupa cum a confirmat chiar finantatorul FCSB-ului Gigi Becali.

Jucatorul cumparat de FCSB de la UTA in 2016 in schimbul sumei de 420.000 de euro a inceput fotbalul la CS Vladimirescu 2003, unde l-a avut antrenor pe Cristian Sculici.

Sculici a oferit detalii de senzatie din primii ani de fotbal ai lui Man. El a dezvaluit ca Man a fost cedat la Atletico Arad in schimbul a doua seturi de treninguri.

"Avea sase ani cand a venit la CS Vladimirescu 2003. Era foarte, foarte talentat! Era foarte tehnic! Din primul moment in care a venit s-a vazut o diferenta intre el si ceilalti copii. Le avea de la Dumnezeu pe toate.

De la varsta aia el iesea in evidenta cu finetea, driblingul, lovirea balonului. Parea ca s-a nascut mingea in scutec. A jucat la clubul nostru 4 ani, apoi a plecat la Atletico Arad. Jucam in diferite competitii si Atletico Arad fiind cel mai puternic club din judet…

A fost o intelegere cu mai multi jucatori. Clubul nostru a primit doua seturi de treninguri si 30% dintr-un eventual transfer, dar dupa ce am plecat s-a desfiintat clubul si am ramas fara acel procent", a dezvaluit Cristian Sculici pentru ProSport.

Fostul antrenor al lui Man a spus ca a mai tinut legatura cu noul fotbalist al Parmei si a explicat ca nu doreste sa i se acorde lui foarte multe merite pentru ascensiunea mijlocasului.

"Casele noastre sunt vecine, dar el e la Bucuresti. Ieri am vorbit cu el la telefon. L-am intrebat daca pot sa dau niste poze, dar n-am vorbit despre transfer. Nu sunt genul care sa-mi arog niste merite pe care nu le am. Copilul a ajuns acolo unde este nu datorita mie, ci datorita lui.

V-am zis, de la prima atingere s-a vazut ca e talent. Are si un caracter frumos si probabil de-aia a facut pasul. El la 16-17 ani cand altii aveau si alte activitati, Dennis si-a vazut de treaba. A contat si implicarea tatalui lui", a spus fostul antrenor al lui Man sursei citate.

Sursa foto: ProSport