Un fost conducator de la Astra sare in APARAREA lui Ionita in scandalul de dopaj! Mesajul pentru fotbalist

Alex Ionita este implicat alaturi de colegii sai Kehinde Fatai si Takayuki Seto intr-unul scandal de proportii.

Cei trei sunt acuzati ca si-au injectat anumite substante in cantitati mai mari decat permite regulamentul si ar putea primi suspendari foarte mari in cazul in care s-ar dovedi acest lucru.

Mai mult, in cazul in care toti trei ar primi suspendari, regulamentul precizeaza ca Astra ar putea fi chiar exclusa din Liga 1.

In acest context, fostul fotbalist al Stelei Narcis Raducan, care a ocupat functia de manager al echipei giurgiuvene, ii ia apararea lui Alex Ionita in acest scandal.

Raducan a postat o retea de socializare o fotografie in care apare alaturi de mijlocasul imprumutat de Astra de la CFR Cluj, insotia de mesajele: "Greselile sunt intotdeauna de iertat daca avem curajul sa le admitem" si "Singura greseala reala este din care nu ai invatat nimic".