EXCLUSIV | Prima reactie a LPF in legatura cu scandalul de dopaj de la Astra: "E o chestiune de durata". Noi detalii despre vaccinarea fotbalistilor din Liga 1

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal Justin Stefan a vorbit la PRO X despre subiectele momentului in fotbalul romanesc.

Stefan a inceput prin a comenta situatia terenurilor din Liga 1 in acest inceput de an. El a lasat de inteles ca anumite cluburi nu tin tot timpul instalatia de incalzire pornita din cauza costurilor pe care le genereaza.

"Terenurile sunt asa si asa, sunt sigur ca putem sa imbunatatim lucrurile.

Sunt cluburi care cu siguranta mentin instalatia pornita pe toata durata sezonului rece, sunt cluburi care gestioneaza situatia in functie de prognoza meteo, cel mai bine ar fi ca instalatia sa fie pornita mereu. Costurile sunt undeva la 50.000 de euro, in conditiile in care o nou-promovata incaseaza circa 1 milion de euro din drepturile tv.

Exista dispozitii regulamentare care ii permit arbitrului sa ia decizii in functie de gazon. Din moment ce jocurile se disputa, e clar ca din perspectiva arbitrilor lucrurile sunt in regula", a spus Justin Stefan la Ora Exacta in Sport.

In continuare, secretarul LPF a vorbit despre scandalul de dopaj de la Astra Giurgiu. Stefan a explicat ca va mai dura destul de mult timp pana cand se va solutiona acest litigiu, intrucat atat jucatorii, cat si clubul gurgiuvean vor avea mai multe cai de atac a unei eventuale decizii nefavorabile.

"Vedem ce se intampla acolo. I-am rugat pe avocati sa imi prezinte situatia. In acest moment jucatorii sunt suspendati de catre ANAD. In ceea ce priveste abaterea de dopaj, un nou termen a fost programat pentru data de 4 februarie la comisiile de la ANAD.

La acest moment pot sa va spun ca acest caz va mai dura. Daca jucatorii vor fi nemultumiti de verdict, vor avea posibilitatea sa mearga la TAS.

Chiar daca s-ar pune problema unui eventual litigiu in ceea ce priveste clubul Astra, de asemenea ei vor putea sa atace decizia. E clar ca Astra se va apara spunand ca nu a avut nicio implicare si nu a beneficiat de nimic din ce s-a intamplat acolo. E o chestiune de durata, ramande de vazut daca va exista o sanctiune in ceea ce priveste clubul Astra", a explicat Justin Stefan.

In incheiere, Stefan a dezvaluit ca a facut demersurile necesare ca jucatorii si staff-urile tehnice ale echipelor din Liga 1 sa fie inclusi in etapa a doua de vaccinare anti-COVID derulata de Guvernul Romaniei.

"Consideram ca toti sportivii profesionisti ar trebui sa fie inclusi in aceasta etapa de vaccinare. Este o solicitare pe care am facut-o si speram sa putem organiza un centru de vaccinare la Liga Profesionista de Fotbal", a dezvaluit secretarul general al LPF.