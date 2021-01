Incredibil! Noul atacant al lui Becali trebuia SA SEMNEZE cu un alt club din Liga 1: "Ne-am inteles pentru transfer!" S-a razgandit in ultimul moment si a mers la FCSB

Gigi Becali si-a gasit atacant dupa plecarea lui Sergiu Bus in Coreea de Sud.

Dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Ante Vukusic este alegerea lui Gigi Becali pentru postul de atacant la FCSB. Jucatorul care a evoluat ultima data pentru Olimpija Ljubljana a venit in Romania si urmeaza sa semneze cu ros-albastrii.

Atacantul croat avea insa o intelegere cu Sepsi si urma sa semneze cu clubul din Sf. Gheorghe, insa FCSB a intrat pe fir si a deturnat transferul in ultimul moment, dupa cum a declarat chiar managerul lui Sepsi, Cornel Sfaiter.

"Vukusic era in vederile noastre de ceva timp. L-am analizat bine. Ne-a fost propus, ne-am inteles pentru transferul sau pe un an jumatate, cu prelungirea pe inca un sezon. Din pacate voiam sa-l prezentam miercuri la pranz. Am fost instiintati ca nu mai vine si am vazut ca a ales FCSB in ultimul moment.

Ceea ce s-a intamplat ne pun semne de intrebare in privinta caracterului sau. Poate e mai bine, poate nu. Vom vedea, il vom avea adversar in Liga 1", a spus Sfaiter pentru Gazeta Sporturilor.

Fotbalistul urmeaza sa semneze cu FCSB un contract valabil pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon.

Gigi Becali a vorbit la PRO X despre noua achizitie a ros-albastrilor, despre care spune ca a fost adus la propunerile lui MM Stoica.

"Atacantul croat este exclusiv meritul lui MM Stoica, el stie, el a garantat. Facem contract, vedem, il tinem 6 luni, vedem daca corespunde. Mai luam 3-4 jucatori acum, am luat 13 milioane din transferul lui Man", a spus Gigi Becali la PRO X.