EXCLUSIV | "Prima data s-a transferat pe doua seturi de trening!" Dezvaluiri INCREDIBILE din copilaria lui Dennis Man! "Era un pitic ATOMIC"

Primul antrenor al lui Dennis Man a vorbit la Pro X despre cum era in copilarie jucatorul care a intrat in istoria fotbalului din Romania.

Cristian Sculici a povestit cum era pustiul Dennis Man la doar 6 ani, cand a inceput sa joace fotbal.

Tehnicianul a declarat care au fost calitatile cu care Man i-a atras atentia inca de la primul antrenament si a vorbit despre motivele pentru care fotbalistul va reusi sa se impuna in Italia.

"Avand in vedere ca talentul lui e innascut, a avut un parcurs normal. E un baiat care a fost sprijinit, a stiut ce si-a dorit si iata ca a reusit. A facut parte dintr-o familie de fotbalisti si clar i se vedea talentul de la primul antrenament. Era mult peste ceilalti.

Avea 6 ani cand a venit, era un pitic atomic. Foarte talentat, foarte ambitios, inteligent. Toate calitatile astea au iesit in evidenta din primul moment.

Ajuns mult mai sus prin munca lui, e meritul lui in totalitate. Sper si cred ca o sa reuseasca la Parma. In fiecare pas al lui a muncit si a confirmat si sper sa nu se opreasca aici.

Era in afara normelor si a fost sprijinit de familie, iar lucrul asta a contat foarte mult in ascensiunea lui. E si un caracter frumos, e un copil cuminte.

Nu era tacut, era sugubat, ca toti ceilalti copii, era simpatic cand nu reusea sa marcheze, dar nu era retras, era un copil activ, doar ca mai tarziu cand a crescut el se odihnea, era mai concentrat pe ceea ce si-a dorit in loc sa faca ceea ce faceau ceilalti copii.

Cea mai mare calitate a lui era sa ii dribleze pe ceilalti. Am remarcat usurinta cu care dribla, avea o finete si o inteligenta aparte pentru un copil asa mic.

Probabil ca va avea nevoie de o perioada de adaptare, dar cred ca va face fata in Italia si poate chiar va ajunge si mai sus. Parma nu este intr-o situatie fericita, dar important este sa se adapteze, sa joace, sa inscrie si va conta foarte mult jocul lui indiferent ce se va intampla cu echipa.

Cand s-a transferat la Atletico Arad, am primit doua seturi de trening-uri, nu a fost vorba de suma de transfer. 6 jucatori, inclusiv Man, au plecat atunci pe doua seturi de trening-uri.

L-am comparat de mai multe ori cu Adrian Ilie si, din punctul meu de vedere, i s-ar potrivi mai mult campionatul Spaniei, dar cred ca are capacitatea si puterea de a se adapta in orice campionat", a declarat Cristian Sculici la Ora exacta in sport.