„Procurorul” s-a arătat contrariat de faptul că „Regele” l-a înlocuit, în minutul 64, pe Daniel Bîrligea cu Florinel Coman.

Cornel Dinu, reacție acidă după Bosnia - România

Dinu a amintit un proverb ardelenesc, pe care l-a considerat relevant pentru subiect: «Carul care urcă dealul niciodată nu îi schimbi calul».

„Paradoxal, în această partidă cu Bosnia, s-a realizat cea mai bună prestație timp de 60 de minute de joc. De data aceasta, în formula la care a ajuns Gică Hagi, cred că, dacă nu primeam golul nefericit al apărătorului fără mijloace de apărare care este Rațiu...

El este un jucător care contează mai mult în jumătatea adversă de teren. Aduceți-vă aminte ce nenorociri a făcut cu el și echipa Poloniei, tăvălit prin toate smocurile de iarbă, pentru că nu reușește să dovedească faptul că e capabil, ca apărător, de deposedare.

Am remarcat o așezare realistă, eficientă a echipei naționale, în acel 5-3-2, cu un pressing avansat și în care s-a evitat să oferim echipei adverse șansa de a avea verticalizări și combinații în bandă. O ocupare foarte bună a terenului, care, din păcate, s-a pierdut.

Dinu: „Bîrligea a fost incontestabil singurul atacant pe care l-am avut”

Și inspirația schimbărilor a fost nefastă de data aceasta pentru Gică Hagi. Există un proverb ardelenesc care e valabil și în fotbal: «Carul care urcă dealul niciodată nu îi schimbi calul». Calul era Bîrligea.

Nu are sens să îl schimbi pe Bîrligea și să îl aduci pe comediantul de Coman, care se zice că ar fi și atacant, să îl bagi în teren și să nu conteze absolut deloc în nicio combinație. Dacă voiai, îl schimbai cu Man. Bîrligea a fost incontestabil singurul atacant pe care l-am avut în campania aceasta”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro.