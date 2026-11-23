Ciprian Marica și Răzvan Raț au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, unde, printre altele, au analizat și situația fotbalului românesc. Universitatea Craiova a intrat și ea în discuție, după ce în sezonul trecut a reușit eventul.

Ciprian Marica, dat pe spate: „Defilează! E peste nivelul Ligii 1”

În actuala stagiune, formația din Bănie ocupă primul loc în Superliga, cu 36 de puncte, la trei distanță de Dinamo. În Cupa României, se află pe poziția a doua în grupa D, cu patru puncte, iar în Conference League a strâns șapte puncte în primele trei etape, fără să cunoască înfrângerea. Craiova ocupă locul #8 în clasamentul competiției europene.

„Nu știu, Craiova mi se pare singura echipă care a câștigat tot ce se putea în România, defilează, e peste nivelul Ligii 1, cu o construcție excelentă, dar care trebuie să demonstreze și în cupele europene. Până acum o face bine spre foarte bine, să sperăm că va mai acumula puncte și să meargă mai departe”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Programul Universității Craiova până la finalul anului: