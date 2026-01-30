Deși FCSB nu părea că mai caută întăriri, Gigi Becali s-a răzgândit după meciul cu Fenerbahce. Denis Alibec a fost cedat gratis la Farul, iar pe lista jucătorilor de care campioana vrea să se despartă se mai numără Dennis Politic, Octavian Popescu și David Kiki.



Gigi Becali: "Alex Dobre e fotbalist. L-aș fi luat, dar nu se poate"

Gigi Becali a dezvăluit că prioritatea lui FCSB este acum achiziționarea unui atacant lateral, însă fără a avea vreo variantă din Superliga. Omul de afaceri a recunoscut că ar fi visat să îl aducă pe rapidistul Alex Dobre, însă un astfel de transfer pare imposibil din cauza rivalității dintre cele două cluburi.



"Eu am nevoie de atacant lateral. Am nevoie de atacant în benzi. Așa poți să spui de Mailat, de la Botoșani, dar el nu mai e de noi la ora asta.



Din campionat nu am nicio soluție. Pe cine? Mie îmi trebuie gen David Miculescu, Cisotti. Adică să facă diferența cât de cât atunci când îl bag.



(n.r - despre jucătorii de la Rapid și Craiova) Nu putem vorbi de ăștia. Așa l-aș fi luat pe Dobre, de la Rapid, care e fotbalist", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB nu a plătit sumă de transfer în această iarnă

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / liber de contract), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)

Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

