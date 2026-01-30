Marius Șumudică a cam „pariat“ pe un „cal mort“, atunci când și-a dat acordul pentru a antrena Al-Okhdood cu promisiunea că va face tot posibilul să salveze echipa de la retrogradare.

Acum, la trei săptămâni după debutul său pe bancă, „resuscitarea“ promisă de tehnicianul român nu se vede. Din contră! Al-Okhdood tocmai a ajuns la patru înfrângeri în șase meciuri cu Șumudică pe bancă!

Al-Okhdood, defensiva e ridicolă!

Astăzi, într-o partidă din deplasare, cu Al-Taawoun, ocupanta locului 5, totul a mers pe dos pentru Al-Okhdood. În prima repriză, elevii lui Șumudică au irosit o șansă imensă: Narey a ratat un penalty, în minutul 20.

Acest moment avea să se întoarcă împotriva oaspeților. Pentru că, în minutul 58, după un atac eșuat al celor de la Al-Okhdood, defensiva lui Șumudică și-a arătat limitele. Al-Taawoun a declanșat un contraatac-fulger, finalizat de Al-Qahtani pentru 1-0. Așa s-a și încheiat partida, spre disperarea lui Șumudică.

Al-Okhdood e tot penultima în clasament, unde era și când noul tehnician a fost adus, la începutul lunii ianuarie. În acest moment, echipa e la două puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.

