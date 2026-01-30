Șucu și Angelescu, mutare logică: au pus performanța înaintea banilor! Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo?

Șucu și Angelescu, mutare logică: au pus performanța înaintea banilor! Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo? Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo? | Analiză Sport.ro.

TAGS:
RapidVictor AngelescuSuperliga RomanieiCostel Galcadan sucu
Din articol

• Oferta financiară mult sub așteptări primită din Polonia, de la Katowice, și accidentarea lui Lars Kramer din meciul cu UTA Arad (2-1) i-au făcut pe Dan Șucu și Victor Angelescu să renunțe la ideea de a-l vinde pe Denis Ciobotariu (27 de ani). 

• Fostul internațional român poate juca un rol important într-o perioadă complicată a campionatului, se va bate cu Leo Bolgado pentru locul de titular lângă Pașcanu, iar rămânerea sa în lot îl scutește de o grijă în plus pe Constantin Gâlcă, care ar fi fost nevoit să caute o nouă soluție pentru poziția de stoper.

Om de bază la Rapid după transferul de la Sepsi, din ianuarie 2025, Ciobotariu a început din postura de titular noul sezon, a făcut cuplu în centrul apărării cu olandezul Lars Kramer, iar în primele opt etape a fost integralist și echipa nu a pierdut niciun meci cu el în teren. 

Obligat să ia o pauză din cauza unei ciupituri la menisc care l-a scos din ritm, fiul lui Liviu Ciobotariu a privit din tribune cum Alexandru Pașcanu îl înlocuiește lângă stoperul batav, iar coordonatele nu s-au schimbat prea mult: Rapid a ținut adversarii departe de poarta lui Aioani, victoriile au curs și ele.

Gâlcă scapă de o bătaie de cap. "Ciobi", din nou relevant?

Revenirea de după accidentare a însemnat pentru Ciobotariu junior o perioadă inconstantă: patru meciuri ca titular, patru ca rezervă. A terminat prima parte a sezonului în primul 11, dar evoluțiile sale din meciurile cu Oțelul (0-2 pe Giulești) și FCSB (1-2 pe Arena Națională) l-au dezamăgit pe antrenor, care l-a trimis pe baca de rezerve după cantonamentul de iarnă din Antalya.

Asta pentru că Gâlcă are la dispoziție patru fundași centrali de valoare foarte apropiată, iar alegerea unui cuplu devine din ce în ce mai dificilă. Odată cu dispariția lui Kramer dintre opțiuni (accidentat la genunchi și absent din următoarele cinci meciuri), ecuația se "simplifică" pentru antrenorul pretendentei la titlu: va avea de ales între Ciobotariu și Leo Bolgado, marcator la Arad, pentru colegul de linie al lui Alexandru Pașcanu.

Astfel, refuzul ofertei din Polonia vine logic, în măsura în care suma de transfer, 400.000 de euro, nu era impresionantă. Și nici perspectivele lui Ciobotariu nu erau grozave la ocupanta locului al 16-lea din Polonia.

Cum stă Rapid în comparație cu Craiova și Dinamo

Păstrarea lui Ciobotariu în lot și face ca Gâlcă să aibă concurență permanentă pe o poziție importantă și să-și poată reconsidera opțiunile în funcție de adversar. La fel de important, toți cei patru stoperi de meserie ai Rapidului sunt foarte periculoși la fazele fixe, iar valoarea individuală face ca trupa din Grant să fie cel puțin la egalitate cu rivalele la titlu Universitatea Craiova și Dinamo în compartimentul defensiv.

În primele 23 de etape, Craiova a primit 20 de goluri, Rapid a încasat 21, iar Dinamo a permis 19 reușite ale adversarilor. Cifre bune, cele mai eficiente apărări din Superligă după FC Botoșani (18 goluri) posibile și pentru că loturile "adânci" le permit lui Coelho, Gâlcă și Kopic să nu stea cu grija improvizațiilor în centrul defensivei.

Craiova îi are pe Screciu, Romanchuk, Rus, Badelj, Stevanovic, Mogoș și Fălcușan, adică șapte opțiuni pentru un sistem cu trei fundași centrali, cu fiecare post dublat. La rândul ei, Dinamo se bazează pe perechea Boateng - Stoinov, una dintre cele mai valoroase din campionat, iar în această iarnă l-a transferat pe promițătorul Matteo Duțu drept a treia opțiune și variantă pentru regula Under 21. Poziția poate fi acoperită și de Andrei Mărginean, așadar "câinii" au și ei dubluri pentru fundașii centrali.

Publicitate
  • Moment extrem de important pentru dan sucu
×
Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel Gâlcă a făcut anunțul în cazul lui Moruțan înainte de Rapid - U Cluj. Ce spune despre alte transferuri
Costel Gâlcă a făcut anunțul în cazul lui Moruțan înainte de Rapid - U Cluj. Ce spune despre alte transferuri
Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2”
Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2”
Dinamo bate pe Rapid în Giulești și ajunge la patru victorii consecutive! ”Au topit plasele”
Dinamo bate pe Rapid în Giulești și ajunge la patru victorii consecutive! ”Au topit plasele”
ULTIMELE STIRI
Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB
Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League



Recomandarile redactiei
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

stirileprotv Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!