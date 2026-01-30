Șucu și Angelescu, mutare logică: au pus performanța înaintea banilor! Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo?

• Oferta financiară mult sub așteptări primită din Polonia, de la Katowice, și accidentarea lui Lars Kramer din meciul cu UTA Arad (2-1) i-au făcut pe Dan Șucu și Victor Angelescu să renunțe la ideea de a-l vinde pe Denis Ciobotariu (27 de ani). • Fostul internațional român poate juca un rol important într-o perioadă complicată a campionatului, se va bate cu Leo Bolgado pentru locul de titular lângă Pașcanu, iar rămânerea sa în lot îl scutește de o grijă în plus pe Constantin Gâlcă, care ar fi fost nevoit să caute o nouă soluție pentru poziția de stoper. Om de bază la Rapid după transferul de la Sepsi, din ianuarie 2025, Ciobotariu a început din postura de titular noul sezon, a făcut cuplu în centrul apărării cu olandezul Lars Kramer, iar în primele opt etape a fost integralist și echipa nu a pierdut niciun meci cu el în teren. Obligat să ia o pauză din cauza unei ciupituri la menisc care l-a scos din ritm, fiul lui Liviu Ciobotariu a privit din tribune cum Alexandru Pașcanu îl înlocuiește lângă stoperul batav, iar coordonatele nu s-au schimbat prea mult: Rapid a ținut adversarii departe de poarta lui Aioani, victoriile au curs și ele. Gâlcă scapă de o bătaie de cap. "Ciobi", din nou relevant?



Revenirea de după accidentare a însemnat pentru Ciobotariu junior o perioadă inconstantă: patru meciuri ca titular, patru ca rezervă. A terminat prima parte a sezonului în primul 11, dar evoluțiile sale din meciurile cu Oțelul (0-2 pe Giulești) și FCSB (1-2 pe Arena Națională) l-au dezamăgit pe antrenor, care l-a trimis pe baca de rezerve după cantonamentul de iarnă din Antalya.

Asta pentru că Gâlcă are la dispoziție patru fundași centrali de valoare foarte apropiată, iar alegerea unui cuplu devine din ce în ce mai dificilă. Odată cu dispariția lui Kramer dintre opțiuni (accidentat la genunchi și absent din următoarele cinci meciuri), ecuația se "simplifică" pentru antrenorul pretendentei la titlu: va avea de ales între Ciobotariu și Leo Bolgado, marcator la Arad, pentru colegul de linie al lui Alexandru Pașcanu.

Astfel, refuzul ofertei din Polonia vine logic, în măsura în care suma de transfer, 400.000 de euro, nu era impresionantă. Și nici perspectivele lui Ciobotariu nu erau grozave la ocupanta locului al 16-lea din Polonia.

Cum stă Rapid în comparație cu Craiova și Dinamo



Păstrarea lui Ciobotariu în lot și face ca Gâlcă să aibă concurență permanentă pe o poziție importantă și să-și poată reconsidera opțiunile în funcție de adversar. La fel de important, toți cei patru stoperi de meserie ai Rapidului sunt foarte periculoși la fazele fixe, iar valoarea individuală face ca trupa din Grant să fie cel puțin la egalitate cu rivalele la titlu Universitatea Craiova și Dinamo în compartimentul defensiv.

În primele 23 de etape, Craiova a primit 20 de goluri, Rapid a încasat 21, iar Dinamo a permis 19 reușite ale adversarilor. Cifre bune, cele mai eficiente apărări din Superligă după FC Botoșani (18 goluri) posibile și pentru că loturile "adânci" le permit lui Coelho, Gâlcă și Kopic să nu stea cu grija improvizațiilor în centrul defensivei.

Craiova îi are pe Screciu, Romanchuk, Rus, Badelj, Stevanovic, Mogoș și Fălcușan, adică șapte opțiuni pentru un sistem cu trei fundași centrali, cu fiecare post dublat. La rândul ei, Dinamo se bazează pe perechea Boateng - Stoinov, una dintre cele mai valoroase din campionat, iar în această iarnă l-a transferat pe promițătorul Matteo Duțu drept a treia opțiune și variantă pentru regula Under 21. Poziția poate fi acoperită și de Andrei Mărginean, așadar "câinii" au și ei dubluri pentru fundașii centrali.

