Andrei Rațiu (27 de ani) va reveni pe teren în partida Real Madrid - Rayo Vallecano, contând pentru etapa a 22-a din La Liga. Meciul se va juca duminică, pe 1 februarie, de la 15:00.

Andrei Rațiu s-a refăcut și e pregătit pentru Real Madrid

Rațiu a lipsit în precedentele două runde din campionat, în eșecurile echipei sale cu Celta Vigo (0-3 în deplasare) și Osasuna (1-3 acasă). Nu a putut fi utilizat, de asemenea, nici în Alaves - Vallecano 2-0 din optimile Cupei Regelui.

Fundașul dreapta a suferit o accidentare la gleznă în Rayo Vallecano - Mallorca 2-1, duel în care a ieșit de pe teren în minutul 38.

Rațiu, în parametri optimi înainte de Real Madrid

Andrei Rațiu este apt 100% din punct de vedere fizic să o înfrunte pe Real Madrid. El a atins la ultimul antrenament o viteză de 35,6 kilometri pe oră, după cum notează AS.

Rațiu a reușit să îl anihileze, în repetate rânduri, pe Vinicius. De altfel, cu apărătorul lateral român pe teren în patru jocuri din La Liga, „Los Blancos” s-au impus o singură dată (2-1), iar alte trei confruntări s-au încheiat la egalitate (0-0, 3-3 și 0-0 - ultima din turul campionatului).

