FCSB, locul 33 la încasările din Europa League! Suma ajunsă în conturile campioanei
FCSB a încheiat sezonul european după ce a fost eliminată în Europa League.

FCSBUEFAEuropa League
FCSB a încheiat faza principală din Europa League pe locul 27, cu 7 puncte, după două victorii, o remiză și patru înfrângeri. Campioana României se alege și cu o importantă remunerație din partea UEFA.

FCSB, locul 33 la încasările din Europa League

Potrivit unei analize Football Meets Data, FCSB ocupă locul 33 din 36 în topul încasărilor din Europa League, cu un total de 8.245.000 de euro. Doar Maccabi Tel Aviv (7.496.000), Utrecht (7.382.000) și Malmo (6.597.000) sunt devansate de campioana României.

În cele peste 8 milioane de euro sunt incluse bonusurile financiare pentru rezultatele din preliminarii și din faza principală Europa League, dar și sumele din marketpool. În ierarhia amintită nu sunt luate în calcul și banii încasați de cluburi din bilete.

La polul opus, AS Roma, care a încheiat pe locul 8, este echipa din Europa League cu cele mai mari încasări de până acum, deja peste 22 de milioane de euro.

Foto: Football Meets Data

FCSB, rezultatele înregistrate în grupa de Europa League, 2025-2026

*25 septembrie: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

*02 octombrie: FCSB – Young Boys 0-2

*23 octombrie: FCSB – Bologna 1-2

*6 noiembrie: FC Basel – FCSB 3-1

*27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0

*11 decembrie: FCSB – Feyenoord 4-3

*22 ianuarie: Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

*29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce 1-1

