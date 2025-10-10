De câteva săptămâni, Denis Haruț a revenit după accidentarea teribilă suferită în urmă cu luni bune, în mai. În vârstă de 26 de ani, Denis Haruț a trăit un sezon trecut, 2024-2025, greu. Apărătorul a suferit o accidentare gravă spre finalul campionatului trecut și se discuta despre întoarcerea la FC Botoșani, clubul care l-a vândut la FCSB pentru o sumă importantă, de 660.000 de euro, în 2021. Evoluția lui Haruț din stagiunea trecută s-a încheiat cu suișuri și coborâșuri dramatice.

Legitimat la FCSB din 2020, timișoreanul a apucat să joace un meci în Superliga României pentru roș-albaștri în stagiunea 2024-2025, cele 90 de minute contra Oțelului fiind suficiente pentru a-i aduce în palmares medalia de campion.

Denis Haruț va fi piesă importantă pentru Sepsi OSK

El a mai strâns și două prezențe în preliminariile cupelor europene pentru bucureșteni, iar apoi a făcut trecerea la Sepsi OSK. Finalul campionatului a adus un deznodământ tragic pentru Sepsi, care a retrogradat dramatic, în ultima etapă din play-out.

Apărătorul nu a putut fi pe teren la "tragedia de la Slobozia", fiind nevoit să privească de pe margine prăbușirea echipei sale. La începutul lunii mai, el și-a rupt două ligamente la gleznă și a fost operat, accidentare care l-a scos din circuit pentru finalul de sezon.

Denis Haruț este tot mai aproape de revenire, trăgând tare la antrenamente alături de colegii săi. Din informațiile Sport.ro, apărătorul se pregătește de momentul în care va reveni în lot pentru meciurile din Liga 2, să fie cel puțin pe banca de rezerve. În câteva etape, Haruț va putea să fie o variantă, mai mult sau mai puțin, mai multe sau mai puține minute la început, pentru antrenorul Ovidiu Burcă.

Sepsi OSK ar putea să mizeze tot mai mult pe Denis Haruț, după ce va fi sută la sută fizic

El se pune la punct cu condiția fizică și trage tare la ședințele de pregătire. La cum arată lucrurile, din informațiile Sport.ro, este posibil să prindă destul de multe meciuri până la finalul anului 2025, când se vor distanța favoritele la calificarea în play-off-ul Ligii 2 de restul.

Ultimul meci al lui Haruț datează din mai 2025, așadar s-au făcut cinci luni de când a jucat ultima partidă.

