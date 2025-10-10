CITEȘTE ȘI: VIDEO Măcel la Mondialul Under 20 după fix 666 de pase! În minutul 7 era deja 3-0, iar la pauză tabela arăta 7-0

SUA şi Maroc au obţinut, joi, ultimele bilete pentru sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal Under-20 din Chile.

La Rancagua, Statele Unite ale Americii au învins surprinzător Italia cu scorul de 3-0, prin golurile lui Cremaschi (15, 90+3) şi Tsakiris (79). VIDEO AICI

Benjamin Cremaschi (20 de ani), mijlocaș la Parma în Serie A (împrumutat de la Inter Miami), are cetățenie italiană și a debutat deja, încă de la 18 ani, pentru naționala de seniori americană.

Maroc a eliminat Coreea de Sud cu 2-1, după autogolul lui Shin Min-ha (8) şi reuşita lui Zabiri (58). Kim Tae-won (90+6 - din penalty) a punctat pentru asiatici.

Programul sferturilor de finală de la CM U20



În sferturile de finală vor avea loc partidele: Spania - Columbia (11 octombrie), Mexic - Argentina (11 octombrie), SUA - Maroc (12 octombrie), Norvegia - Franţa (12 octombrie).

Semifinalele sunt prevăzute pe 15 octombrie, iar finala pe 19 octombrie, la Santiago de Chile, scrie Agerpres. Meciul pentru medaliile de bronz are loc cu o zi înainte, tot în capitala statului Chile.

Uruguay, campioana mondială en titre din 2023, nu a reuşit să se califice la această ediţie, pentru prima oară din 2005.

