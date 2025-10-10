LIVE TEXT Franța și Germania joacă azi în preliminarii, se anunță festival de goluri! Meciurile, pe Sport.ro de la 17:00 și 21:45

Franța și Germania joacă azi în preliminarii, se anunță festival de goluri! Meciurile, pe Sport.ro de la 17:00 și 21:45 CM 2026
Partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă vineri seara.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 17:00 și 21:45, partidele din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2026 continuă, cu naționalele Franței și Germaniei în prim-plan.

Deja știm 20 de echipe calificate la CM 2026, ultima pe listă fiind Algeria lui Luca Zidane, fiul marelui Zinedine Zidane: SUA, Mexic, Canada (țările gazdă), Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia (din America de Sud), Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria (din Africa), Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia (din Asia) și Noua Zeelandă (din Oceania).

Kazahstan - Liechtenstein

Franța - Azerbaidjan

Germania - Luxemburg

Belgia - Macedonia de Nord

Suedia - Elveția

Islanda - Ucraina

Irlanda de Nord - Slovacia

Kosovo - Slovenia

Clasamentele din grupele din preliminariile CM în care se joacă astăzi

Grupa A

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa B

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa D

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa J

Clasamente oferite de Sofascore
