LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 17:00 și 21:45, partidele din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2026 continuă, cu naționalele Franței și Germaniei în prim-plan.

Deja știm 20 de echipe calificate la CM 2026, ultima pe listă fiind Algeria lui Luca Zidane, fiul marelui Zinedine Zidane: SUA, Mexic, Canada (țările gazdă), Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia (din America de Sud), Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria (din Africa), Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia (din Asia) și Noua Zeelandă (din Oceania).

