Adrian Șut se va alătura lotului și va putea evolua în meciul cu Austria. Mjlocașul roș-albaștrilor a revenit recent după o accidentare suferită tot la echipa națională, în meciul cu Cipru.

Mihai Stoica: ”Adrian Șut a fost convocat la echipa națională!”

Conform Fanatik, Răzvan Marin a acuzat probleme medicale după meciul amical cu Moldova, astfel că Mircea Lucescu s-a decis să îl convoace de urgență pe Șut. Mihai Stoica a confirmat convocarea lui Șut și a dezvăluit că Gigi Becali s-a bucurat că mijlocașul campionei va putea evolua împotriva Austriei.

Răzvan Marin nu a evoluat în partida de pregătire cu formația de peste Prut, astfel că cel mai probabil fotbalistul s-a accidentat la antreamente.

”Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.

Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili.

Logica îmi dictează că un mijlocaş are probleme, nu ştiu sigur. Eu am avut o discuţie cu Gigi Becali. Era foarte bucuros pentru Şut, nu pentru noi. Că noi avem treabă şi când ne pleacă jucătorii suntem cu emoţii.

Nu pot să nu mă bucur şi eu pentru Şut. Echipa naţională este echipa naţională. Toţi îşi doresc să ajungă acolo. Îi văd cât sunt de înflăcăraţi când primesc convocările.

Că nouă nu ne convine mereu, e logic. Dar este tot ceea ce se întâmplă la cluburile mari. Ok, nu suntem club mare în Europa, dar în România suntem un club mare”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată mai sus.

