Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu

Tuttomercatoweb a publicat vineri o analiză a salariilor din Serie A pe baza datelor oferite de site-ul de specialitate Capology, iar Inter este clubul din Serie A care oferă cea mai mare sumă pentru salariile jucătorilor, un total brut de 136,2 milioane de euro.



Căpitanul Lautano Martinez este cel mai bine plătit jucător din lotul lui Cristi Chivu. Argentinianul încasează 9 milioane de euro net anual, însă la nivelul Serie A ocupă locul 2, fiind devansat de Dusan Vlahovic (Juventus, 12 milioane de euro net).



Lautaro Martinez este urmat în ierarhia de la Inter de Nicolo Barella (6,5 milioane de euro), Hakan Calhanoglu (6 milioane de euro) și Alessandro Bastoni (5,5 milioane de euro)

Salariile plătite de cluburile din Serie A în sezonul 2025/2026

