"De multe ori visez ca inca mai joc fotbal!" Bumbescu isi reaminteste de momentele fantastice de la Sevilla

Fostul mare fundas al Stelei, Adrian Bumbescu, a vorbit de la 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor.

Astazi, 7 mai 2021, se implinesc 35 de cand Steaua a reusit sa castige Cupa Campionilor Europeni. Bumbescu si-a reamintit de momentele fabuloase din 1986 si recunoaste ca si inca mai viseaza ca joaca fotbal.

''Timpul trece, dar au fost ani frumosi. Daca vezi imaginile si tineretea de atunci cu greu iti imaginezi cum ai fost inainte... Chiar e greu sa vezi imaginile, te vezi in alta postura. De multe ori si visez ca mai joc, mai dau cate un picior in pat... ma trezesc cu o contuzie.

E greu cand te lasi de fotbal. Mi-as dori sa vad din nou o echipa romaneasca intr-o asemenea finala, dar nu stiu cum in conditiile actuale. Cum scoatem capul... dar nici asta nu mai putem. Sa zicem ca nationala de tineret a mai scos capul, dar in rest suntem in lumea a treia", a spus Adrian Bumbescu.

Fostul campion al Europei considera ca mare problema in fotbalul din Romania sunt fotbalistii straini care sunt la o calitate indoielnica fata de ceea a romanilor.

"Am avut si noi atunci un neamt in poarta, un ungur mijlocas si tot un ungur antrenor. Referitor la strainii care sunt azi in campionatul nostru... ce pot sa spun, de asta si fotbalul este cum este, adica in cadere mare, pentru ca avem foarte multi straini de calitate indoielnica.

Ar trebui sa ii promovam pe juniorii nostri... daca ii bagam 5-10 minute si apoi ii scoatem, va dati seama cum reactioneaza copilul ala, nici nu se mai pregateste dupa aia. Haideti sa punem stop acestor straini. Cu ce ma incalzeste ca are aceeasi valoare cu juniorii nostri, doar ca e adus din alta parte?", a mai declarat Bumbescu.

CSA Steaua Bucuresti nu va organiza un eveniment dedicat performantei din 1986 pentru prima oara in istorie, dar fostii stelistii se vor intalni pentru a-si aduce aminte de momentele magice de la Sevilla.

"Atunci nu prea am sarbatorit victoria, eram foarte obositi... eram cu sotiile, am mers la hotel si am ciocnit o cupa cu sampanie si ne-am culcat. Am inteles ca in seara aia au mai ramas cativa colegi, dar eu stiu ca m-am culcat. Nu eram eu cel mai profesionist, dar in seara aia chiar am fost. Azi sarbatoresc cu tort, sampania am lasat-o... De cativa ani am renuntat la alcool, nici sanatatea nu mai imi permite."

Bumbescu spera ca in viitorul apropiat sa se organizeze un meci demonstrativ Steaua – Dinamo.

"Am avut ieri o discutie cu domnul comandant, cu Piturca, iar cand se va da drumul si vom avea legal voie, am zis sa jucam poate un meci demonstrativ cu Dinamo. Un meci intre fostele glorii. Ar fi frumos sa facem un meci din nou", a incheiat Bumbescu.

Steaua Bucuresti o invingea in finala de la Sevilla pe Barcelona cu scorul de 2-0 la loviturile de departajare, iar Duckadam a fost eroul meciului dupa ce a salvat patru penalty-uri executate de jucatorii catalanilor.

