Invitat la Arena Sport.ro, Jean Vlădoiu a rememorat transferul său de la FC Argeș la Steaua, la începutul anilor '90. Atacant de gura porții, "Charlie" a dat în Ghencea de un vestiar înțesat de fotbaliști mari ai României, într-o perioadă în care veteranii care câștigaseră Cupa Campionilor Europeni încă mai activau la gruparea roș-albastră.

La emisiunea lui Cătălin Oprișan, Vlădoiu, component al României la CM 1994 și EURO 1996, a povestit ce a simțit când a intrat pentru prima dată în vestiar la Steaua.

"Îmi doream foarte mult să ajung la un club mare. Cei de la Pitești mi-au zis că ar fi cel mai bine să aleg Steaua (n.r. în loc de Craiova) și așa am ajuns la Steaua, probabil s-au înțeles financiar. Eram tânăr, îmi doream foarte mult să joc la alt nivel și așa am ajuns la Steaua, dar m-am integrat foarte ușor pentru ca am găsit acolo niște jucători fabuloși.

Când am intrat în vestiar și i-am găsit pe Iovan, Bumbescu, Bălan, Ilie Dumitreescu, Dan Petrescu, Stângaciu, foarte multi din generația care a câștigat Champions League.

Îți era greu să intri în vestiar să te așezi, aveam un bun simț, îmi era așa o rușine", a povestit Jean Vlădoiu, la Arena Sport.ro, emisiune moderată de Cătălin Oprișan.

Pe 31 octombrie 1987, Vlădoiu debuta în Divizia A, la FC Argeș, într-un meci împotriva Oțelului. În perioada de mercato din iarna anului 1991, Vlădoiu a fost cedat de clubul piteștean la Steaua București.

A câștigat alături de Steaua un titlu de campion al României, în sezonul 1992-1993, și a disputat în această primă perioadă în care e evoluat la formația roș-albastră 77 de meciuri, înscriind 24 de goluri. A plecat, în pauza de iarnă a următorului sezon, la una din marile rivale ale Stelei, Rapid București.