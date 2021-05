Sportivi si oficiali de la CSA Steaua au donat sange in ziua aniversarii a 35 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni

Pe 7 mai 1986, Steaua a reusit cea mai mare performanta a fotbalului romanesc.

Fosti si actuali sportivi, oficiali si suporteri ai clubului CSA Steaua au donat sange astazi, in cadrul unei campanii organizate cu ocazia implinirii a 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni la fotbal.

Avand in vedere restrictiile impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus, gruparea militara nu a putut organiza un eveniment cu public pe noul Stadion Steaua care sa marcheze succesul din 7 mai 1986.

In aceste conditii, CSA Steaua a demarat campania "Sange pentru viata", la Stadionul Steaua - intrarea VIP, fiind prezenta unitatea mobila a Centrului de Transfuzii a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila.

Managerul sectiei de fotbal a clubului Steaua, George Ogararu, a declarat ca prin donarea de sange si-a aratat atasamentul fata de club.

"Ma simt foarte bine, mai ales ca am donat in ziua aceasta, de 7 mai, in care avem ocazia sa ne aratam atasamentul atat fata de cei care au nevoie de sange, ci si fata de club. Felicit clubul pentru ca dat oamenilor ocazia in ziua aceasta de 7 mai sa doneze sange 'ros-albastru'", a explicat Ogararu.

Oficialul stelist a mentionat ca evenimentul aniversar prevazut pentru ziua de 7 mai a fost amanat, el urmand sa aiba loc atunci cand se vor ridica restrictiile.

"Intr-adevar, au fost pregatiri intense pentru un eveniment azi, incepute de acum trei luni... din pacate, din cauza acestei ultime hotarari guvernamentale nu am putut organiza azi evenimentul pe care ni l-am propus. Era un eveniment care cuprindea foarte multe surprize. Dar care va fi organizat atunci cand va fi posibil.



Nu putem da o data acum, dar cu siguranta va avea loc. Pentru ca publicul ar incununa acest eveniment care ar pune din nou in scena actorii principali ai anului 1986, ai finalei extraordinare pe care clubul nostru a castigat-o. Pentru ca reprezinta o performanta greu de egalat in fotbalul romanesc", a afirmat Ogararu.

In cadrul campaniei, au mai donat sange foste sportive ale clubului CSA Steaua, Simona Gherghe (scrima) si Roxana Cogianu, medaliate la Jocurile Olimpice de la Rio. La eveniment au participat de asemenea, fara a dona sange, fostii componenti ai echipei Steaua care cucerea Cupa Campionilor Europeni in 1986, Stefan Iovan si Adrian Bumbescu.

La 7 mai 1986, Steaua Bucuresti castiga Cupa Campionilor Europeni, aflata atunci la a 31-a editie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), dupa ce invingea in finala pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, in urma loviturilor de departajare.

AGERPRES