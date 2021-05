35 de ani de cand Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni! Recordurile incredibile doborate de romani in meciul de la Sevilla 

Astazi se implinesc 35 de ani de la uriasa performanta reusita de Steaua in fata Barcelonei.

Ros-albastrii au cucerit, pe 7 mai 1986, Cupa Campionilor Europeni, intr-un meci disputat pe stadionul 'Ramon Sanchez Pizjuan' din Sevilla. Steaua a trecut in finala, cu 2-0 dupa loviturile de departajare, de Barcelona.

Victoria importanta de la Sevilla este cea mai rasunatoare performanta a fotbalului din tara noastra, un succes care pare greu de egalat.

Pana la finala cu Barcelona, Steaua le-a eliminat in acel sezon din competitie pe Vejle Boldklub (Danemarca), Honved Budapesta (Ungaria), FC Kuusysi Lahti (Finlanda) si Anderlecht (Belgia).

Adversara din finala, care era favorita la cucerirea trofeului, a trecut in fazele eliminatorii de Sparta Praga, FC Porto, Juventus si IFK Goteborg.

Meciul dintre Steaua si Barcelona s-a disputat pe un stadion arhiplin, in tribunele de la Sevilla aflandu-se zeci de mii de fani ai catalanilor si circa 1.200 de suporteri romani.

Iata cum s-a desfasurat finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla:

Foto: Captura WorldFootball.net

In urma victoriei, stelistii au stabilit si doua recorduri importante pentru acel moment. Duckadam a intrat in Cartea Recordurilor in urma celor 4 penalty-uri aparate, iar Anghel Iordanescu a devenit singurul fotbalist din Europa care a reusit intr-un singur meci sa castige Cupa Campionilor Europeni atat ca jucator, cat si ca antrenor.