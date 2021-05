Soc mondial! Portarul titular din istoricul PSG 5-0 Steaua a murit la numai 49 de ani

Doliu in fotbalul mondial dupa decesul unui fost portar in varsta de doar 49 de ani.

Christophe Revault, titular la PSG in meciul istoric cu Steaua, din 1997, a fost gasit joi fara viata, la el acasa. Francezul avea doar 49 de ani, iar deocamdata nu se cunosc detalii privind cauzele mortii sale.

De-a lungul carierei, Revault a evoluat pentru Le Havre, PSG, Stade Rennes si Toulouse, adunand in total 354 de aparitii in Ligue 1.

Goalkeeper-ul a scris istorie la Toulouse, unde a evoluat pentru 6 sezoane, aparand poarta echipei in 201 meciuri.

Dupa retragerea din fotbal, francezul s-a intors la Le Havre, unde a ocupat functii in staff, fiind antrenor interimar in doua randuri si director sportiv din 2012 pana in prezent.

Passé par Le Havre, le PSG, Rennes ou Toulouse, l'ancien gardien Christophe Revault a été retrouvé sans vie à son domicile ce jeudi. Il avait 49 ans : https://t.co/riTjeqtUx2 pic.twitter.com/yFG9Pb6ziX — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 6, 2021

Foto: Captura WorldFootball.net