De la "Așa prost cum sunt, de la țară" la "E în Top 3 all-time!" + "Mă las de fotbal". 7 declarații despre Andrea Compagno, vârful de sabie al lui Becali în 2022

Sport.ro vă prezintă șapte declarații din 2022 despre componentul formației condusă de duo-ul Leo Strizu - Mihai Pintilii.

Criticat că a jucat prin San Marino sau că nu deține calități de atacant de valoare, Andrea Compagno a răspuns în teren corului de contestatari. Dar ghinionul a plutit asupra italianului pe final de an și l-a lovit când se aștepta mai puțin. O ciocnire cap în cap cu colegul său de la FCSB, Darius Olaru, l-a scos din circuit după meciul cu Chindia.

Compagno s-a ales cu 10 copci, mijlocașul format de Gaz Metan a trecut mai repede: a suferit doar o comoție. Pentru 2023 italianul se aunță și mai puternic. A ajuns la o echipă unde simte că-și poate pune în valoare calitățile. FCSB a mizat mult timp pe un vârf fals, dar omul de afaceri din Pipera a realizat, în ultimul ceas, că trebuie să mai asculte și părerile unor specialiști.

Becali are fler. Știa că are nevoie de un "nouar" clasic și l-a luat pe cel mai bun din România. Deși Adrian Mititelu susținea, inițial, că nu-l va vinde pe Compagno, pentru suma corectă a renunțat la vârful de 1,95 m.

Andrea Compagno, turnul din atacul FCSB

Andrea Compagno a devenit o afacere reușită pentru Gigi Becali, patronul de la FCSB. Atacantul italian achiziționat de la FCU Craiova a trecut peste "proverbiala" perioadă de adaptare de la o formație care are țeluri mari și s-a impus de la început.

Implicat în joc, fotbalist cu veleități de lider, Compagno a ajuns rapid în top 3 personal al lui Becali în privința atacanților pe care i-a avut, de când a preluat formația roș-albastră.

Astfel, Comapgno a intrat într-un club select, alături de Pantelis Kapetanos și Cyril Thereau.

1. Adrian Mititelu: "Eu am zis că-mi place, așa prost cum sunt, de la țară'

Tip sincer, Mititelu a reușit să scoată o versiune excelentă din jucătorul pe care și-ar fi pariat și toată averea. A crezut în Compagno și timpul i-a dat dreptate. "Gigi Becali nu are răbdare, nu stă ca mine să îl aștepte pe Compagno să își intre în formă. El vrea ca a doua zi jucătorul să strălucescă, are un club de altă talie, vrea repede, vrea mâine.

Eu am avut timp să stea să crească, chiar dacă unii mi-au recomandat să scap de Compagno. Oameni de fotbal, care au cotă bună, nu contează cine. Mi-au zis: 'ce caută ăsta? Craiovei îi trebuie un vârf fals, combinativ, viteză. Eu am zis că îmi place, așa prost cum sunt, de la țară'", a rememorat Mititelu, la SuperFanii, emisiunea transmisă în fiecare săptămână pe Sport.ro

23 de meciuri a jucat Compagno pentru FCSB în 2022 (18 în Superliga și cinci în Conference League)

1,4 milioane de euro e cota atacantului născut în Padova

e cota atacantului născut în Padova 14 goluri a marcat Compagno pentru FCSB în 2022 (13 în Superliga / un gol în Conference League)

Compagno e golgheterul campionatului, cu 13 reușite.

2. Andrea Compagno, propus la naționala României

”Pe mine mă impresionează acest Compagno. Mi se pare că are mentalitate de fotbalist de rasă. Nu e de nivelul naţionalei Italiei, dar de nivelul naţionalei României cred că ar fi. Eu cum l-am văzut, am şi zis: 'Domne, se preocupă cineva să vadă cum îl putem naturaliza?'. Îl avem pe Camora la naţională, foarte bine, şi la o vârstă. Dar la Compagno? Şi statul român ar trebui să se gândească să simplifice puţin situaţia asta, atunci când ai de-a face cu oameni de excepţie”, a declarat jurnalistul Grigore Cartianu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

3. Gigi Becali l-a pus pe Compagno într-un top select

"Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut.

Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit, am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena, întrebat despre TOP 3 atacanți pe care i-a avut la FCSB, fosta Steaua.

4. "Compagno nici geanta nu le-ar fi cărat-o lui Wesley sau Adailton"

"N-ai cum să mă convingi de Compagno. Dacă Gigi Becali vrea să îl ia pe Garita, își dă seama și el. Îți dai seama în ce campionat dacă a venit Compagno din San Marino, care a jucat în liga a patra, și e cel mai bun străin.

Compagno a ieșit cel mai bun străin. Când erau Wesley și Adailton aici, Compagno nici geanta nu le-o căra. Ce îți place la el, că nu înțeleg?! În afară de golul ăla cu Anderlecht, spune-mi în cupele europene ce a făcut. Dacă îi iei penalty-urile lui Compagno, gata!

Cu fundașii noștri centrali, Celea, 'Melea', Dobrosavlevici, normal că dai goluri. Eu am venit cu un argument. A jucat în Serie D. Scouterii ăia de Serie B nu-l vedeau pe Compagno? Te duci în San Marino ca să îl vedem noi de acolo?", a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

VIDEO | Andrea Compagno, subiect de dezbatere aprinsă

5. Marele vis al lui Compagno

Marcel Pușcaș i-a dat replica lui Răchită.

„Vivi Răchită este prea exigent. Iar noi trebuie să ne pronunțăm despre Compagno strict la perioada de acum, la fotbalul pe care îl avem acum în România. Nu are rost să îl comparăm pe Compagno cu Wesley și Adailton, deoarece ei au jucat în perioade diferite. Ce, acum mai vezi prin România jucători ca Luțu, Trică, Wobay sau Florin Costea? Nu mai vorbesc despre vremurile din generația mea. Și Vivi Răchită, atunci când juca fotbal, se afla într-un fotbal unde concurența era mare de tot în România. Nu putem să mai vorbim acum despre fundașii centrali de pe timpul lui Vivi.

Atunci, pe postul lui Vivi se băteau la națională câte cinci-șase fundași pe același post. Și toți erau fundași centrali foarte buni. Dar din păcate s-au dus acele vremuri. Vivi are o părere, dar eu susțin în continuare că Andrea Compagno este la acest nivel al nostru din România cel mai bun atacant pe care noi îl avem în campionat. Este peste Garita de la FC Argeș. Saltul pe care Compagno l-a făcut din San Marino la FC Universitatea Craiova este unul incredibil.

Nu am văzut în viața mea la niciun jucător un asemnea salt valoric. În plus de acest lucru, Compagno este un super profesionist din toate punctele de vedere. Îi doresc din tot sufletul să își îndeplinescă marele său vis, iar într-o zi sper să îl văd jucând în Serie A", a afirmat Marcel Pușcaș, pentru Editie.ro.

6. Pariu în direct. "Mă las de fotbal!"

”Trebuie să-l uite domnul Becali în teren. Din minutul 1, până în minutul 90. Până în vară. Dacă nu dă 30 de goluri, nu mă mai ocup de fotbal în viața mea.

Dar îl uiți în teren, din minutul 1, până în minutul 95, indiferent că îl huiduie, că îl ceartă. Uită-l acolo! Dacă îl schimbi în minutul 25 și mai spui că nu știu ce face, iar apoi îl bagi în minutul 80...", a spus Marcel Pușcaș, la Pro Arena.

Marcel Pușcaș e președinte la FCU Craiova.

7. Marica: "Andrea Compagno seamănă cu Luca Toni"

Fost căpitan al naționalei, Ciprian Marica a jucat împotriva unor mari jucători ai lumii. Interesant este că Marica îl compară pe Compagno cu atacant important al Squadrei Azzurra.

„Are ceva din stilul ăsta, îmi aduce aminte de Luca Toni. La fel era și Luca Toni, avea execuții, foarte bun cu capul. Nu era el cel mai rapid.

Nu e el cel mai estetic jucător, dar mi se pare un jucător eficient, completează lipsa unui atacant veritabil. Da, ăsta este un atacant veritabil”, a spus Ciprian Marica, la Pro Arena.

* Andrea Compagno, preț de transfer la FCSB

FCU Craiova anunța pe 29 august, pe pagina sa de Facebook, că a ajuns la un acord cu FCSB privind transferul lui Andrea Compagno la trupa lui Becali pentru suma de 1,5 milioane de euro şi 10% dintr-un viitor transfer. "Clubul îi mulţumeşte lui Andrea pentru tot ce a realizat ca jucător al echipei şi îi urează mult succes în următoarea provocare", se arăta în comunicat.

Compagno (26 ani, 1,95 m) juca la clubul patronat de Adrian Mititelu din 2020.

Andrea Compagno şi-a început cariera la Catania, după care a mai jucat la Due Torri, Pinerolo, Torino, Argentina, Borgosesia, Nuorese şi Tre Fiori (San Marino), de la care a ajuns la FC U Craiova. Compagno a marcat 26 de goluri în 60 de partide jucate pentru FC U Craiova, dintre care 17 goluri în 34 de jocuri în prima ligă a României.

