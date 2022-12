Andrea Compagno, lecție de fair-play: "Eu nu am rival? La mulți ani, România! Mă simt și eu puțin român"

După meci, Andrea Compgno, autorul unui gol atipic, a dat dovadă de multă modestie și nu a vrut să vorbească despre realizările sale, în ciuda faptului că are statisticile impresionante.

Andrea Compagno, lecție de fair-play

Italianul a explicat că mult mai important ar fi ca FCSB să câștige un trofeu la finalul sezonului, iar în finalul interviului a transmis un mesaj de ziua națională a României.

"Am câștigat un meci foarte important pentru noi. Sunt fericit pentru cele trei puncte. A fost un meci foarte frumos, dificil. Pentru noi nu a fost foarte bun terenul, dar ne-am adaptat foarte bine. Deși ne-au condus, am revenit și a ieșit un meci frumos. E bine că am câștigat!

Pe mine nu mă interesează cum marchez, dacă e penalty, cu coapsa sau cu capul. Olaru mi-a dat o pasă foarte frumoasă și e bine că a intrat!

Cum am zis mereu, visul meu e să câștig cu echipa. Încerc să ajut echipa în fiecare meci. Îmi pare rău că nu pot juca meciul viitor, dar mă gândesc și muncesc pentru alt meci. Eu nu am rival? Nu, sunt foarte mulți atacanți buni. Pentru mine e important să ajut echipa cu goluri și pase de gol. Sper că la finalul anului vom câștiga ceva.

La fiecare antrenament e mult mai bine. Sper că suntem pe drumul cel bun. Trebuie să nu ne oprim niciodată. Dacă nu câștigăm cu Mioveni, ce am făcut azi e nimic.

Azi a fost un meci foarte frumos, cu multe ocazii, și ei, dar și noi. A fost frumos, iar cel mai important e că am câștigat.

La mulți ani, România! România mi-a dat o oportunitate foarte mare și e normal să mă simt puțin român. Azi e o zi specială și vreau să zic la mulți ani!"

8 goluri în 10 meciuri a marcat Andrea Compagno la FCSB, în Superliga

FC Botoșani - FCSB 2-3



În ciuda unui start ceva mai bun, FCSB s-a văzut condusă din minutul 13. Sebastian Mailat l-a depășit pe Valentin Crețu și a finalizat cu o execuție splendidă din marginea careului.

Până la pauză, FCSB a trecut în avantaj. În minutul 21, Joonas Tamm a reușit egalarea cu o lovitură de cap imparabilă. Mingea a șters transversala lui Eduard Pap, iar ulterior a intrat în poartă. Golgheterul Andrea Compagno a stabilit scorul pauzei cu reușita sa din minutul 30, când italianul a deviat o centrare a lui Olaru.

În partea secundă, FC Botoșani a restabilit egalitatea prin același Sebastian Mailat, în minutul 66, după ce l-a fentat pe Pantea și a finalizat cu un șut în forță. Malcom Edjouma, introdus la pauză, i-a adus victoria lui FCSB cu reușita din minutul 73, după ce a primit o pasă în fața porții de la Omrani.

FCSB are trei victorii consecutive și a urcat pe locul 5

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Superliga și a urcat pe locul 5, cu 29 de puncte și un meci mai puțin față de majoritatea adversarelor.

Pentru bucureșteni urmează meciul cu CS Mioveni, programat luni, de la ora 19:00, în runda cu numărul 19 din Superliga.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 20 de puncte, iar în runa următoare va juca pe terenul liderului Farul, duminică, de la ora 13:15.