Andrea Compagno, despre inconstanța FCSB-ului: „Trebuie să aflu mai multe despre caracterul lor! Explicația ține până la un punct!” 

Andrea Compagno (26 ani) este golgheterul la zi al Superligii. Atacantul are 12 goluri marcate în campionat, 5 pentru FCU Craiova și 7 pentru FCSB. De asemenea, italianul mai are și o reușită în grupele UEFA Conference League, împotriva lui Anderlecht, 2-2.

Andrea Compagno, încrezător că FCSB va urca în clasament

Chiar dacă îl are în lot pe golgheterului campionatului, FCSB ocupă doar poziția a șasea în clasament, cu doar 26 de puncte acumulate în 16 etape. Iar Andrea Compagno speră că victoria cu Rapid, 3-1, să fie un factor declanșator care să aducă rezultate pozitive pe bandă rulantă.

„Trebuie să scăpăm de lucrul ăsta! Abia am găsit o continuitate de rezultate, am avut 4 victorii la rând, apoi cu U Cluj am fost foarte slabi, iar cu Rapid din nou foarte buni. Sincer, eu sunt la început. E abia a 3-a lună la mine. OK, încep să-mi dau seama, dar trebuie să aflu mai multe despre colegii mei, despre caracterul lor, atitudinea lor. E puțin ciudat. După meciul cu Rapid, cred că toți am înțeles că aia trebuie să fie atitudinea! La fiecare meci să intrăm cum am făcut-o cu Rapid. Sper că așa o să fie. Am vorbit între noi, e un drum pe care trebuie să mergem”, a declarat Andrea Compagno pentru gsp.

Andrea Compagno nu pune inconstanța pe seama tinereții

Întrebat dacă lotul mult prea tânăr poate fi o explicație pentru inconstanță, Andrea Compagno nu crede că FCSB trebuie să se agațe de aceaastă scuză la infinit.

„Poate fi. Dar explicația ține până la un punct. Când ai jucători născuți în 1998 sau 1999, adică 23 sau 24 de ani, în fotbal nu prea mai ești tânăr. Avem calitate, doar continuitate ne mai trebuie. N-are nicio importanță că pe hârtie suntem foarte buni. Clasamentul de azi nu spune asta. Clasamentul zice că suntem pe la locul 6-7. Trebuie să ne ridicăm! Sper ca Rapidul să fie restartul pentru noi. Calitate avem, e clar! Doar constanță în atitudine ne mai trebuie. Altfel te poate bate oricine”, a precizat Andrea Compagno.