De la agonie la extaz! Sumudica a avut puterea sa glumeasca la finalul meciului cu Borac: "Trebuie sa iti gasesti alt job!" :)

CFR s-a calificat cu emotii in turul 2 preliminar din Champions League.

CFR a fost la un pas de o eliminare rusinoasa inca din primul tur din Champions League contra lui Borac Banja Luka. Marius Sumudica a trait momente cumplite pe banca clujenilor dupa ce baietii sai au incasat doua goluri in doar 3 minute, din minutul 60 pana in minutul 63. Dar in cele din urma totul a iesit bine pentru echipa din Gruia. Chipciu a marcat golul de 1-2 cu un interior superb din afara careului si a calificat-o pe CFR in faza urmatoare a competitiei.

La conferinta de presa, Sumudica a avut puterea sa glumeasca. Chiar in momentul in care se plangea de programul aglomerat pe care il are, cu meci in campionat la doar doua zile, iar apoi o deplasare in Gibraltar, translatorul a uitat care au fost primele cuvinte ale antrenorului si pret de cateva secunde a tacut malc. Sumudica a glumit pe seama lui si le-a spus celeorlalti jurnalisti in engleza: "Inca nu e pregatit. Trebuie sa-ti gasesti alt loc de munca!", iar apoi l-a imbratisat in vazul tuturor.