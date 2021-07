"Respectati-ma! La Cluj trebuia sa fie vreo 7-0!" Sumudica si-a iesit din minti la finalul meciului cu Borac. Intrabarea care l-a scos din sarite

CFR Cluj s-a calificat in turul doi preliminar al Champions League.

La finalul meciului cu Borac, scor 1-2, antrenorul lui CFR Cluj si-a pierdut cumpatul dupa ce un jurnalist bosniac i-a amintit ca daca UEFA nu ar fi scos regula golului marcat in deplasare, acum Borac ar fi fost echipa calificata in urmatoarea faza a preliminariilor Champions League.

"Da, daca nu era scoasa aceasta regula, la Cluj trebuia sa fie vreo 7-1 si azi trebuia sa fie vreo 6, 7-0. Pana sa marcheze ei. Trebuie sa fiti realisti, nu ma puneti intr-o situatie proasta ca sa va dau raspunsuri gresite. Ok, va rog, respectati-ma, pentru ca eu va respect, respect aceasta tara.

M-am simtit foarte bine aici, aveti conditii foarte bune, am stat intr-un hotel incredibil. Azi am fost la o farmacie si e incredibil. Patronul a facut tot posibilul sa ma ajute, chiar daca nu sunt din tara asta. Felicitari si toate cele bune pentru Banja Luka!", a spus Marius Sumudica la conferinta de presa de la finalul meciului cu Borac.

Sumudica i-a felicitat pe fanii lui Borac, apoi a incercat sa explice evolutia mai putin reusita a fostbalistilor sai.

"Felicit publicul de aici. Mi-as dori sa am si eu un public ca acesta la Cluj. Mi-as dori sa am suporterii alaturi de mine, pentru ca azi s-a vazut clar ce inseamna aportul suporterilor. Si la unele decizii ale arbitrilor s-a vazut presiunea pusa de public. Asta e viata. Intr-un final, eu cred ca s-a calificat echipa mai buna. Am jucat un fotbal bun, cred ca trebuia sa inchidem aceasta calificare din prima mansa, cand am avut o sumedenie de ocazii. Azi, la fel, am numarat ocaziile si am avut peste 9 sau 10 mari de a marca, inclusiv doua bare. In ultimul minut, alunecarea lui Cestor a fost ca un gol. Trebuie sa joci pana in ultimul minut. Felicit echipa adversa si le doresc sa aiba acelasi succes si anul viitor.

Penalty-urile sunt o loterie. Ati vazut si la finala EURO. Anglia a primit doua goluri doar din faze fixe tot campionatul si au pierdut campionatul la penalty-uri. Vreau sa scot in evidenta dorinta jucatorilor mei de a se califica. Ganditi-va ca noi, acum 3 zile, am jucat o Supercupa. Noi n-am avut nicio problema fizica si felicit echipa, pentru ca este foarte bine pregatita. Sunt antrenorul acestei echipe de o luna, in care am disputat 3 meciuri oficiale, dar niciodata in viata mea n-am avut atatea ocazii de a marca. Si sunt antrenor de 17 ani.

Am facut un calcul acum. Cu Banja Luka acasa, Supercupa si cu Banja Luka in deplasare, am avut peste 30 ocazii de a marca, ceea ce inseamna ca echipa joaca. Asta e datoria mea, sa-i duc pana acolo, dar de acolo trebuie sa fim mai concentrati, pentru ca am marcat un gol superb de la distanta si n-am fost in stare sa marcam de la un metru sau doi metri. Din nou, asta e fotbalul.

Am crezut ca suntem calificati de la Cluj, am stat in spatele celor doua goluri, dar iata ca Dumnezeu te poate pedepsi si in decurs de 2-3 minute am luat doua goluri. Dupa care, am dominat jocul, n-am mai avut nicio problema. Asta inseamna putinta, daruire si dorinta. Noi, in 2 zile, jucam in campionat, dupa care marti trebuie sa jucam in Gibraltar, calatorim 4-5 ore, deci e foarte greu. Si am jucat pe o atmosfera si pe o caldura infernala.

Clujul e o echipa mare. Este un club care te obliga, dar nu numai pe mine, ci si pe, jucatori, conducatori, pe toata lumea. As vrea sa oblige si suporterii sa vina langa noi. E clar ca imi doresc sa ajungem cat mai departe in competitiile europene, dar intai ma gandesc la jocul din Gibraltar, care iti da posibilitatea sa te califici 100% in Conference League. Dupa care, luptam pentru Europa, luptam pentru Champions. O luam pas cu pas", a mai spus Sumudica.

In turul doi, CFR Cluj va evolua cu Lincoln Red Imps (Gibraltar). Campioana Romaniei va juca primul meci in deplasare. Cele doua manse vor avea loc la 20/21 iulie si 27/28 iulie.