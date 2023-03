Fostul dinamovist Elis Bakaj, născut la Tirana și stabilit la București, crede că România este o țară unde episoadele rasiste și xenofobe sunt mai degrabă excepția și nu regula, atât în sport, cât și în societate. Acesta spune că străinii sunt foarte bine primiți, dacă respectă cultura locală și încearcă să se integreze, așa cum a procedat el, care este căsătorit cu o româncă și a deschis o afacere, după ce a agățat ghetele în cui.

"Scandalul cu Sepsi și Craiova nu mi se pare ceva relevant"

"M-am stabilit în România, îmi place foarte mult. Pot să spun că aici nu există rasism, asta o să o spun mereu. A fost scandalul cu Sepsi și Craiova, dar nu mi se pare ceva relevant. Cred că au fost lucruri care țin de provocări între suporteri. Mai există uscături, cum se spune, dar nu e un fenomen major. Am trăit în multe țări și nu e ca aici. Lumea nu e interesată de unde vii, dacă ești european, african, chinez, sud-american, dacă îți vezi de treabă. E un lucru extraordinar.

Am fost în Croația, Belarus, Ucraina, Grecia, Israel. În România nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că am greșit că am venit aici, că nu sunt dorit. Bine, am fost jucător de fotbal, am fost iubit la echipele unde am jucat, am fost respectat, am avut un alt statut. A fost mai ușor pentru mine.

"În România e diferență mare față de Italia sau Grecia"

Dar am vorbit cu mulți prieteni albanezi, care au plecat în străinătate să lucreze normal. Au trăit și în Grecia, și în Italia, și în alte țări. După aceea au venit în România și eu mi-au spus că e diferență mare. Aici nu ai nicio problemă cu lumea, dacă îți vezi de treabă. Te fac să te simți bine, oamenii sunt deschiși, se apropie imediat de tine.

Soția mea este româncă, fata e născută aici, are trei ani acum. România e o țară ok ca să trăiești, din punctul meu de vedere. Știu că mulți români pleacă în străinătate, dar mie mi se pare Bucureștiul un oraș bun. Mulți pleacă, mulți se întorc. Și albanezii fac la fel, mulți au emigrat și acum vor să se reîntoarcă. Europa nu mai e cum a fost înainte.

"Eu m-am stabilit în România pentru că aici îmi place, mă simt acasă"

După coronavirus, Europa nu mai e cum a fost. Sunt probleme și în Germania, și în Italia, peste tot. Pleci și vrei să fie mai bine ca în țara ta, dar nu mai e așa ușor. E criză peste tot cu salarii, cu carburant, cu războiul din Ucraina, cu șomaj. Eu m-am stabilit în România pentru că aici îmi place, mă simt acasă. Nu e o mare diferență față de Albania. Oamenii sunt ok, eu știam italiana și am învățat repede româna. Mi-a fost ușor, după 3 luni mă înțelegeam cu lumea.

Bucureștiul e ok, deși toată lumea se plânge de trafic. În orice oraș din lumea asta sunt lucruri bune și lucruri rele. Traficul aici e haos, trebuie să fii foarte calm, să mergi încet. Dar și în Tirana e la fel, în toate orașele mari, în capitale, este un trafic mai intens. Nu ai problema traficului doar dacă trăiești în Elveția, Olanda, Norvegia, pe acolo. Unde oamenii sunt mai calmi sau merg cu bicicleta.

"Noi suntem altfel, mai vulcanici. Suntem balcanici"

Românii și albanezii au multe în comun. Am mulți prieteni, nu doar din România, ci și din Serbia, Macedonia, Croația, noi suntem aproape la fel, balcanici. Temperamentul nostru e așa... nu suntem calmi. Am jucat în Belarus, erau așa de calmi toți. Puteai să faci ce voiai, nu îi enervai. Nici înjurați, nici cu nimic nu îi enervai, nu reacționau. Noi suntem altfel, mai vulcanici. Suntem balcanici", a declarat Elis Bakaj pentru Sport.ro.

Bakaj a jucat în șase țări și a fost internațional albanez

Elis Bakaj (35 de ani) este născut la Tirana și a fost legitimat la Partizani Tirana (2002-2009), Dinamo Tirana (2009-2011), Dinamo București (2011-2012), Cernomoreț Odesa (2012-2014), KF Tirana (2014-2015, 2015-2016), Hapoel Raanana (2015), RNK Split (2016), Vllaznia Shkoder (2017), FK Kukesi (2017-2018), Shakhtyor Soligorsk (2018-2019), Dinamo Brest (2020) și Rukh Brest (2021-2022).

Fostul mijlocaș ofensiv are 27 de selecții și 1 gol pentru naționala Albaniei, iar în palmaresul său se găsesc titlul de campion (2009-2010), Cupa (2003-2004) și Supercupa (2004) Albaniei, dar și titlul de "Cel mai bun fotbalist albanez al anului" (2009, 2010). El a jucat o finală a Cupei Ucrainei (2012-2013) și a atins "16"-imile de finală ale Europa League (2013-2014) cu Cernomoreț Odesa.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, @elisbakaj19