De la goluri la shaorma cu de toate! Elis Bakaj: "Cursurile de antrenor durează 6-7 ani. Trebuia să investesc în ceva" 

Fostul jucător dinamovist a investit într-o afacere de succes dintr-un centru comercial din Estul Bucureștiului, până să-și ia licențele de antrenor și să se reîntoarcă în fotbal. Născut la Tirana, capitala Albaniei, fostul jucător al lui Dinamo din sezonul 2011-2012 s-a stabilit la București, vorbește fluent limba română, este căsătorit cu o româncă și are o fetiță de trei ani.

Are licența B de antrenor și se va înscrie la licența A, în Albania

"Eu o să revin în fotbal, pentru că viața mea acolo e, în fotbal. E lucrul la care mă pricep cel mai bine. Spre afaceri m-am îndreptat pentru că eu trebuie să fac ceva, deoarece cursurile de antrenor durează mult timp, minim 6-7 ani. M-am lăsat de fotbal și am început imediat cursurile. Am deja diplomă de director sportiv și am licență pentru a antrena la juniori. Am licența B, primită pentru că am jucat în naționala Albaniei. Acum trebuie să mai aștept un an ca să înscriu la licența A, trebuie să treacă perioada minimă de timp între cursuri, să am practică.

Cursurile sunt la fel în toată Europa, vin profesori de la UEFA, dar eu am ales să fac în Albania, deoarece e mai ușor în albaneză, e prima mea limbă. Am învățat foarte multe lucruri la cursuri. Vreau să iau licența A și după aceea vreau să revin în fotbal, ca antrenor. Oriunde, în România, în Albania, să vedem ce oportunități sunt. Am cunoștinte și în Ucraina, în Belarus, în Croația... Părerea mea este că trebuie să o iei de jos, ca antrenor.

"Afacerile sunt grele, față de fotbal sunt mult mai grele"

Afacerile sunt grele, față de fotbal sunt mult mai grele. Am vrut să am o activitate, să investesc în ceva. Să am un venit lunar pentru familia mea. Sincer, mă implic, dar mai mult se ocupă soția. E totul diferit față de fotbal. În fotbal e altă lume, altă meserie. Ușor-ușor am învățat, la început nu știam aproape nimic. Acum avem aproape un an de când am deschis și am învățat și eu multe lucruri în afaceri. În viață, e bine să știi de toate. Am învățat din practică, sincer.

Am avut două shaormerii, una în Titan și una în Pipera. Mergeau ambele bine, dar pe cea de la Pipera am dat-o, pentru că era prea mult pentru noi. Era prea mult stres, nu mai aveam timp de copil. Voiam să facem lucrurile ca la carte și e mai ușor doar cu un restaurant.

Dacă mă recunosc fanii lui Dinamo? Nu foarte mulți. Doar când le spun numele, atunci fac imediat legătura, se luminează la față. Mi-am lăsat barbă și nici eu nu mă mai recunosc în oglindă (râde). Fanii lui Dinamo m-au iubit și eu am rămas atașat de club. Nu cred că am reușit să arăt toată calitatea mea de fotbalist la Dinamo, dar fanii au văzut mereu că am muncit și am luptat pentru echipă.

"Visez că joc fotbal, că sunt la meciuri. E o perioadă grea"

M-am lăsat de 7-8 luni de fotbal. Sincer, mai puteam să joc. Nu ajunsesem la saturație cu antrenamentele și meciurile. Am iubit foarte mult fotbalul, chiar mi-e dor de el. E o perioadă foarte grea pentru mine. Visez că joc fotbal, că sunt la meciuri, după ce văd că nu e real e un moment foarte greu. Știam, pentru că am vorbit cu mai mulți foști fotbaliști și e un moment dificil pentru toți.

Am vrut să stau mai mult cu familia, pentru că nu am fost lângă soție când s-a născut fata. Nu am fost aici, eram în Belarus. A venit și coronavirusul, nu puteam să le iau nici acolo. În 2020 a fost închis totul, în primul an am stat foarte puțin cu fata, am văzut-o mai mult pe Skype. După aceea m-am accidentat la genunchi, la peste 33 de ani. Am revenit, am mai jucat un an, dar am văzut că nu era cum trebuie.

Eu am spus mereu că mă las când simt că nu mai pot să fiu la cel mai bun nivel al meu. Mai bine să mă regrete lumea, decât să înceapă să mă critice. Am avut oferte din Kazahstan, din Albania, erau oferte bune din punct de vedere financiar, puteam să mai joc. Dar am decis că e mai bine să-mi închei cariera, trebuie să știi și când e momentul să te oprești. Corpul nu mai era ca înainte, am decis să trec de la fotbal la business", a declarat Elis Bakaj pentru Sport.ro.

Bakaj a jucat în șase țări și a fost internațional albanez

Elis Bakaj (35 de ani) este născut la Tirana și a fost legitimat la Partizani Tirana (2002-2009), Dinamo Tirana (2009-2011), Dinamo București (2011-2012), Cernomoreț Odesa (2012-2014), KF Tirana (2014-2015, 2015-2016), Hapoel Raanana (2015), RNK Split (2016), Vllaznia Shkoder (2017), FK Kukesi (2017-2018), Shakhtyor Soligorsk (2018-2019), Dinamo Brest (2020) și Rukh Brest (2021-2022).

Fostul mijlocaș ofensiv are 27 de selecții și 1 gol pentru naționala Albaniei, iar în palmaresul său se găsesc titlul de campion (2009-2010), Cupa (2003-2004) și Supercupa (2004) Albaniei, dar și titlul de "Cel mai bun fotbalist albanez al anului" (2009, 2010). El a jucat o finală a Cupei Ucrainei (2012-2013) și a atins "16"-imile de finală ale Europa League (2013-2014) cu Cernomoreț Odesa.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, @elisbakaj19