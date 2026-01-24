CS Păulești, formație din Liga 3, a luat o decizie extremă după ce numele clubului a fost asociat, în ultimele zile, cu un scandal de proporții, legat de presupuse meciuri aranjate. Conducerea a decis să renunțe la întregul lot de jucători cu care a început sezonul.



Clasată pe locul 3 în Seria 2, CS Păulești avea șanse reale de calificare în play-off, însă partea a doua a sezonului va fi abordată cu juniori. Astfel, obiectivul sportiv devine unul strict teoretic.



CS Păulești și-a dat toți jucătorii fară



Clubul a anunțat pe rețelele ociale că se va baza pe jucători născuți în anii 2007, 2008 și 2009, sprijiniți de doar câțiva fotbaliști cu experiență.



Decizia a venit la scurt timp după apariția informațiilor privind implicarea echipei în trucarea unor partide, deși reprezentanții clubului susțin că este vorba despre o schimbare de strategie.



Printre jucătorii care au plecat se numără și Adrian Petre, fost atacant la FCSB, ajuns acum liber de contract. De asemenea, Gabriel Matei, campion al României cu FCSB, a semnat cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte, în timp ce atacantul Magaye Gueye, fost la Dinamo, a ajuns la CSO Băicoi.



În ciuda situației tensionate, CS Păulești nu are emoții în privința retrogradării. Echipa va începe partea a doua a sezonului cu 31 de puncte, în timp ce ultimele locuri din serie sunt ocupate de Dacia Unirea Brăila (14 puncte), CSM Râmnicu Sărat (9) și Oțelul Galați 2 (8).



Comunicatul oficial



”Un nou început pentru CS Păulești



Clubul Sportiv Păulești traversează un moment de redefinire și reconstrucție. De comun acord cu jucătorii care au făcut parte din lot în turul campionatului, contractele acestora au fost reziliate, decizie asumată și luată în spiritul respectului ambelor părți.



Privim înainte cu încredere și responsabilitate, pregătind un nou capitol în care accentul va fi pus pe dezvoltarea tinerilor. CS Păulești va aborda următoarea perioadă competițională bazându-se pe juniori născuți în anii 2007, 2008 și 2009, susținuți de experiența a 4–5 jucători seniori, care vor avea rolul de a ghida și echilibra echipa.



Această nouă provocare reflectă angajamentul clubului față de viitor, față de formarea jucătorilor tineri și consolidarea unei identități bazate pe muncă.



În perioada următoare vom reveni cu informații privind programul meciurilor amicale, precum și cu lotul pe care ne vom baza în disputarea partidelor rămase din acest sezon.



CS Păulești merge ma departe !”, se regăsește în postarea celor de la CS Păulești.

