Rapid ocupă locul secund în clasamentul Ligii 1, dar antrenorul Costel Gâlcă a fost criticat de galeria giuleșteană pentru că nu a scandat împotriva rivalei FCSB. Fost jucător la Steaua, între 1991 și 1996, și antrenor al FCSB (2014–2015), acesta este apărat de Daniel Pancu, care crede că trebuie lăsat în pace, atâta timp cât își face treaba în mod profesionist și echipa are rezultate.



"Nu se pune problema să mă oferteze FCSB, așa cum Lăcătuș nu e ofertat de Rapid"

"(Ai putea să lucrezi vreodată la FCSB?) Nu, nu, nu. La mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu-l respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile. Nu s-a pus problema niciodată. În 1997, când am venit, de la Rapid plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. Primele mele declarații au fost că nu voi trăda niciodată Rapidul, nu voi juca niciodată la Steaua, cum se numea atunci.

Cred că am influențat și alți jucători tineri, care la rândul lor au refuzat să facă pasul acesta. Am promovat și apărat rapidismul ăsta. În ultimii ani, nu poți să spui de un jucător care aparținea Giuleștiului că a jucat la Steaua sau la Dinamo. Au fost cazuri, dar nu erau jucători care să fie percepuți ca mari rapidiști.



Pe partea asta de antrenorat ai putea să spui că e greșeală, pentru că e o altă meserie. Nu, nu aș putea, nici nu s-ar pune problema vreodată ca FCSB să-l oferteze pe Pancu, să fim serioși. Pentru că nici Rapidul nu-l ofertează niciodată pe Marius Lăcătuș. Vremurile s-au schimbat, dar nu e cazul.



"Gâlcă nu e una dintre 'icoanele' steliștilor"

Am plecat de la ideea că a venit Costel Gâlcă ca un stelist, dar nici Costel nu e Dan Petrescu sau Anghel Iordănescu pentru Steaua. A fost un jucător foarte bun, un jucător de Champions League, dar nu poți să spui că a jucat 10-15 ani la Steaua. La galerie nu poți să mergi... Cum ar fi să ridic eu degetul împotriva rapidiștilor sau ceva de genul ăsta, dacă sunt la alt club?



Și nici nu au cum să-i ceară să facă lucrul ăsta. E improbabil. Nu are nicio legătură, îți faci treaba, ești profesionist. Și nu e unul care a jucat 10-12-15 ani la Steaua, mă repet. A fost acolo, a făcut performanță, e un jucător foarte important și în istoria echipei naționale, dar nu e una dintre 'icoanele' steliștilor.



"E ciudat, pentru că nu mai reușesc să câștige cu echipele importante ale campionatului"

Personal, îmi place cum arată Rapidul, chiar cu perioadele astea de joc foarte bun și alte de joc mai puțin bun. Faptul că sunt neînvinși după 6 etape, în condițiile în care au jucat și cu CFR și cu FCSB, e bine. Acolo e ceva ciudat, pentru că de câțiva ani nu mai reușesc să câștige cu echipele importante ale campionatului. Și anul trecut au avut două victorii în play-off, foarte puține victorii în campionat. Pentru a obține ceva important și asta înseamnă participarea în cupele europene, după foarte mulți ani, au nevoie să câștige cu cele trei din față - FCSB, CFR Cluj și Craiova.



Nu pot să-mi explic, pentru că eu cât am jucat acolo câștigam meciurile astea importante. Noi aveam probleme cu echipele mici. Mari de tot am avut de-a lungul istoriei cu echipele considerate mai mici. Pe de altă parte nici nu pierd, pentru că fac foarte multe jocuri nule. Deci valoare există. Ce lipsește e legat tot de mental, probabil.

"Mentalitatea de învingător se construiește pe durata mai multor ani"

O echipă care a fost în faliment, o echipă care a plecat de la Liga 4, oricâți bani ai avea și orice jucător de mare valoare ai aduce, tot la mental se rezumă. Mentalitatea de învingător se construiește pe durata mai multor ani. Suporterii Rapidului sunt de Champions League. Deocamdată pun acest blocaj la nivel de rezultate pe seama mentalității și a lipsei infrastructurii complete, deși au avut cei mai mulți bani cheltuiți din România.



Acum e completă, Rapid e completă acum, cu baza asta de la Ștefănești e gata pentru marea performanță. Acum se poate vorbi din nou de un club complet pregătit pentru marea performanță. Au trecut mulți ani de la ultimul trofeu, Cupa din 2007, am mai avut o finală pierdută cu Dinamo, în 2012. Nu credeam că vor trece atâția ani de 'secetă', dar Rapid, cu stabilitate, cu bazele astea solide, nu că poate spera, sunt convins că va reveni și va câștiga din nou trofee", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

