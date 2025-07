Fostul fundaș al lui Rapid a dezvăluit că, în ciuda zvonurilor apărute în ultimele luni, conducătorii clubului din Giulești nu i-au propus să își continue activitatea în club pe o funcție de conducere.

Ionel Dănciulescu: ”Au vrut să scape de Săpunaru cum au scăpat la un moment dat și de Daniel Niculae!”

De altfel, Săpunaru a anunțat că îl va da în judecată pe cel care a răspândit zvonul potrivit căruia ar fi introdus băuturi alcoolice în vestiarul echipei.

Ionel Dănciulescu a comentat dezvăluirile fostului căpitan de la Rapid și a avut o opinie vehementă. Fostul atacant al lui Dinamo spune că șefii de la Rapid nu l-au mai dorit sub nicio formă pe Cristi Săpunaru în cadrul clubului.

”De la bun început am crezut că Săpunaru nu a mai fost dorit în club sub nicio formă. Au făcut de așa natură încât prin discriminarea la care l-au supus în ultimele luni de zile să nu-l mai oprească sub nicio formă în cadrul clubului. Asta e părerea mea.

Poate să fie și o chestie de fațadă (n.r. faptul că l-au trimis pe Săpunaru la cursurile de director sportiv). Dacă nu, găsește-i și lui Săpunaru o funcție pentru tot ce a făcut pentru echipă, inventează o funcție. Pur și simplu au vrut să scape de el cum au scăpat la un moment dat și de Daniel Niculae, cum au scăpat și de Șumi”, a spus Ionel Dănciulescu la Digisport.

Comunicatul emis de Cristi Săpunaru

”Având în vedere că, începând cu data de 30.06.2025, contractul meu cu FC RAPID 1923 S.A. s-a încheiat, simt că e momentul potrivit să fac câteva precizări.

Din respect pentru clauza de confidențialitate, inclusă in contract, nu am putut vorbi public până acum. Totuși, vreau să menționez clar că nu am primit nicio propunere oficială de a rămâne în cadrul clubului.

Le mulțumesc suporterilor care mi-au fost alături în toată cariera mea și tuturor celor care m-au susținut, pe teren și în afara lui.

După ultimele zvonuri apărute în presă și în mediul online, menționez de asemenea, că nu am intenționat sau nu intenționez să dau clubul în judecată, sau să creez ’valuri’ înainte de un nou campionat, ci mă îndrept exclusiv către acea persoană care a încercat să îmi păteze imaginea. Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva să-mi pună sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii, muncă și dedicare. Această situație va fi abordată strict pe cale legală.

Închei acest capitol cu fruntea sus și cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici!

RAPID, a fost, este și va rămâne, echipa mea de suflet!”, a fost mesajul lui Cristi Săpunaru pe Instagram.