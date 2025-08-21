Rapid se află pe locul doi în clasamentul SuperLigii României după șase etape desfășurate în sezonul regulat. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat 12 puncte, după ce a bifat trei victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate.



Ultimul meci al trupei din ”Grant” a fost cel din etapa #6 cu FCSB. Duminica trecută, giuleștenii smuls un punct cu campioana României pe Arena Națională, din postura de echipă gazdă (2-2).



Cum l-a descris Mauro Pederzoli pe Costel Gâlcă



Mauro Pederzoli l-a lăudat pe Costel Gâlcă, antrenorul care a ajuns pe banca lui Rapid înainte să înceapă noul sezon, drept înlocuitorul lui Marius Șumudică, tehnician care a plecat din ”Grant” după 1-4 cu CFR Cluj pe teren propriu, în penultima etapă a stagiunii precedente.



”Gâlcă este un profesionist fantastic, cunoaște foarte bine acest mediu, este un antrenor bun, un antrenor nou pentru Rapid, dar conduce situația cu o mare personalitate.

Nu îl cunoșteam înainte, așa că între noi relația crește zi de zi, dar amândoi sunt buni profesioniști, așa că relația este foarte bună”, a spus Mauro Pederzoli pentru gsp.



Pentru Rapid urmează meciul de vineri saeră, de la ora 21:30, cu Metaloglobus București. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

