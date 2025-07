Cristi Săpunaru, devastator: "Angelescu minte!"

”A vorbit toată lumea și cred că se vorbește prea mult. Se creează un subiect care mă deranjează. Eu am pus o postare și văd că nu am avut timp să ascult ce s-a spus. Se vorbește prost, se minte. Nu-mi place să fie lumea mințită. Domnul Angelescu a fost prezent la dumneavoastră în studio, a spus niște lucruri care nu sunt adevărate.



În primul rând, a spus o chestie că știe el că eu nu aș mai fi acceptat nicio funcție în clubul Rapid. Asta e o minciună! De unde știe dânsul? Are domnul Angelescu vreo putere? Eu nu am primit nicio ofertă oficială. Repet, nu vreau să fac valuri.



Încerc să îi opresc pe toți oamenii ăștia care dau din gură că nu au avut curajul să-mi spună lucrurile în față. Era foarte simplu să spună `Cristi Săpunaru, la revedere! Nu avem nevoie de tine, nu te pricepi`. Scăpau de mine ușor. Eu nu stau într-un club în viața asta, chiar dacă îl iubesc. Nu stau să deranjez pe nimeni.

Să nu vină să spună niciodată că mi s-a propus sau am avut vreo ofertă oficială de la Rapid. De unde știe că n-aș fi acceptat? Dacă bănuiește așa, poate și eu bănuiesc că acceptam.



Am avut discuția legată de postul de director sportiv și cu domnul Șucu și cu domnul Angelescu. Nu am o problemă că au adus un om cu mare experiență, sper să aibă succes, să aducă jucătorii de care Rapid are nevoie, să ia campionatul. Eu aș fi vrut să lucrez alături de el, să învăț, nu știu ce s-a întâmplat, cu ce am greșit, pe cine am supărat”, a declarat Cristi Săpunaru.

Ce spusese Angelescu despre Săpunaru, înainte ca fostul căpitan să-l critice dur pe oficialul giuleștenilor



- E adevărat, am avut discuții cu Cristi pentru a rămâne în cadrul clubului. Asta a fost discuția, el urma cursurile. Am avut discuții, dar pe partea de director sportiv a fost o oportunitate



- Dan Șucu e la Genoa și cei de acolo au spus că avem nevoie de cineva cu experiență. Cred că pentru noi este o mutare foarte bună cu domnul Pederzoli.



- Cristi a fost destul de supărat după lucrurile care au apărut. Nu că noi nu am vrut să rămână, dar a fost destul de supărat și îl înțeleg.



- Noi am avut discuțiile pe partea de director sportiv, apoi a dat de înțeles că nu își mai dorește. De la acel moment a dat de înțeles că nu-și mai dorește