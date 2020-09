Daniel Oprita, confuz inainte de startul Ligii 3: "Deocamdata asteptam sa vedem ce regulament vom avea!"

Steaua Bucuresti a promovat in acest sezon in Liga 3 si a fost plasata in grupa cu Dinamo 2, FCSB 2 si Rapid 2.

Daniel Oprita, antrenorul lui CSA, doreste sa stie ce jucatori au dreptul sa utilizeze echipele satelit. De asemenea, el considera ca echipele care au fost invitate in Liga 3 nu ar trebui sa aiba drept de joc.

"La noi s-au bagat bani, s-au facut teste, ar fi culmea sa fie altii invitati si sa poata promova. Anul trecut, cand am facut cererea de inscriere in Liga 3, ni s-a spus ca trebuie sa avem opt juniori in teren si ca nu putem promova din primul sezon. In mod normal asa ar trebui sa fie si acum. Cand inviti pe cineva nu stiu daca poti sa-i oferi si drept de promovare.

Nu stiu daca s-ar mai fi marit numarul de echipe in cazul in care noi ratam promovarea. La noi se mareste numarul de echipe atunci cand e criza. Important este sa stim regulamentul si totul sa fie facut conform acestuia", a declarat Daniel Oprita pentru DigiSport.

Dinamo II si Rapid II fac parte din serie Stelei, iar ele au primt acord de la FRF sa participe in competitie.

CSA Steaua va debuta contra celor de la CS Balotesti, primul derby al sezonului urmand a avea loc in etapa 2. Atunci baietii lui Daniel Oprita vor da peste echipa a doua a celor de la FCSB. Duelurile cu Dinamo 2 si Rapid 2 sunt programate in etapele a 4-a si a 7-a.

Programul celor de la CSA Steaua in sezonul 2020-2021 al Ligii 3:

Etapa 1: CSA Steaua - CS Balotesti

Etapa 2: FCSB 2 - CSA Steaua

Etapa 3: CSA Steaua - Progresul Spartac

Etapa 4: Dinamo 2 - CSA Steaua

Etapa 5: CSA Steaua - FC Voluntari 2

Etapa 6: CSA Steaua - Concordia Chiajna 2

Etapa 7: Rapid 2 - CSA Steaua

Etapa 8: CSA Steaua - CS Tunari

Etapa 9: Metalul Buzau - CSA Steaua