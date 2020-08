BREAKING NEWS | Becali aduce jucatori din Liga 1 la echipa a doua ca s-o DISTRUGA pe CSA Steaua! A anuntat planul in direct

Gigi Becali nu vrea s-o vada prea curand pe CSA Steaua in Liga 1!

Patronul FCSB vrea sa-i puna noi piedici Stelei! Becali spune ca-i va chema la echipa pe fotbalistii imprumutati la alte cluburi si lasa de inteles ca multi vor fi folositi in C, la FCSB 2. Vintila a preluat echipa din aceasta vara. Cel mai probabil, FCSB 2 va face parte din aceeasi serie de liga a 3-a ca si Steaua.

"Chem inapoi jucatorii imprumutati ca sa avem lot. E posibil sa jucam si noi cu CSA, suntem in Liga a 3-a. Trebuie sa facem si noi echipa. Nu o sa ma axez neaparat pe liga a 3-a.. Nu ma intereseaza, rad, dar e posibil la momentul ala sa-mi vina o ambitie sa-i mai tin un an pe CSA in liga a 3-a", a spus Becali la Digisport.

Steaua a promovat in liga a 3-a dupa un baraj in care le-a spulberat pe Argesul Mihailesti (8-1) si Baraganul Ciulnita (6-0).