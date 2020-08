VICTORIE a lui Talpan in fata AMFB! Comisia FRF a dat verdictul in cazul 'razboiului' cu Lumanare! Raspunsul juristului CSA

Florin Talpan a castigat procesul impotriva AMFB!

Juristul CSA Steaua a avut castig de cauza in procesul cu Asociatia Munincipala de Fotbal Bucuresti dupa ce s-a 'razboit' in declaratii cu presedintele Marian Lumanare.

Talpan a acuzat AMFB ca a dorit sa continue competitia din Liga 4 doar pentru sumele din drepturile TV si pentru organizarea playoff-ului judetean, iar AMFB l-a dat in judecata pentru afirmatiile facute.

In urma unei sedinte, Comisia de Etica si Disciplina a FRF a respins cererea AMFB pe motiv ca nu este intemeiata.

Ulterior, Florin Talpan a avut un mesaj pentru Marian Lumanare.

"Dragi stelisti, suporteri, mi-ar placea sa comunic mai mult cu voi macar pe facebook dar timpul nu imi permite. Mai mult decat atat, unele persoane care nu au ce face, ma plimba efectiv prin procese personale, pornite de ei doar din ambitii. Nu am mai postat de mult timp, dar trebuie sa va informez ca am castigat procesul cu AMFB care s-a judecat pe rolul FRF. Poate nu stiati dar dl. Lumanare, pe care de altfel il respect, neavand nimic personal de impartit cu acesta, si-a dus amenintarile pana la capat si mi-a facut plangere la Comisia de disciplina a FRF. Plangerea acestuia a fost respinsa ca nefondata si nedovedita. Dl Lumanare solicitase comisiei de disciplina a FRF sa ma sanctioneze deoarece prin interventia mea telefonica in cadrul emisiunii solicitasem sa nu se mai joace play-off-ul si sa se procedeze asa cum au facut-o si altii, fiind o perioada de pandemie. Ulterior s-a demonstrat ca am avut dreptate atunci cand am spus ca Steaua trebuia declarata direct castigatoare si ca acel play-off nu era necesar. Nu inteleg care a fost scopul acelei plangeri dar cert este faptul ca AMFB nu a avut dreptate. Mai mult decat atat a fost cat pe ce sa fie amendati deoarece nu au depus contractul de care am facut vorbire in interventia telefonica din cadrul emisiunii Digi Sport Special. Dar au scapat.

Nu am nimic cu nimeni, mai ales cu comandantul Clubului Steaua. Dar nu este frumos din partea lui si nici etic sa nu ma sustina in demersurile pe care le intreprind. Printr-un raspuns dat celor de la AMFB si prin comunicatul de presa dat, dl. Hincu s-a dezis celor spuse de mine in interventia telefonica …. De parca nu ar fi stelist. Voi ce spuneti? Este frumos? Este etic? Este profesional?

Ceea ce conteaza este faptul ca suntem in liga 3 dar vom ajunge acolo unde ne este locul!

Cert este faptul ca fara mine, fara eforturile pe care le-am depus inca din 2003, fara munca mea asidua Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI" nu mai avea niciodata marca "STEAUA BUCURESTI", numele "STEAUA BUCURESTI" palmaresul echipei de fotbal, stadionul "STEAUA BUCURESTI" si echipa de fotbal "STEAUA BUCURESTI", Clubul Sportiv al Armatei ramanand in anonimat .

Multumesc adevaratilor suporteri stelisti care ma sustin si care sunt alaturi de mine. Nu o sa va dezamagesc niciodata. Forza Steaua!", a scris juristul CSA Steaua in comunicat.