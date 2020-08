Vine CUTREMURUL Steaua-FCSB! Detalii de ultima ora dupa promovarea CSA Steaua! Cum ajunge FCSB sa joace pe stadionul de 100 de milioane din Ghencea!

Prima echipa a FCSB care are sanse mari sa joace pe noul stadion Steaua nu e cea din care fac parte Tanase, Man si Coman!

Pustii din Academia FCSB pot intalni Steaua pe noua ei arena din Ghencea in sezonul viitor! Promovata in C, CSA va fi aproape sigur repartizata in aceeasi serie cu FCSB 2, unde antrenor va fi Vintila in campionatul urmator.



Din aceata vara, fiecare dintre cele 5 serii ale Ligii a 3-a va avea cate 18 echipe (fata de 16, anul trecut), dupa ce nimeni n-a retrogradat in sezonul-pandemie.

Steaua va juca, cel mai probabil, in seria a 2-a, cea din care face parte si FCSB 2. Alaturi de razboiul intre stelisti, seria mai ofera cateva socuri. Steaua da peste CSU Craiova 2 sau Dacia Unirea Braila, dar si peste echipa lui Banel, CS Faurei. Pe ros-albastri nu-i asteapta deplasari foarte lungi. Tot in seria a 2-a sunt vecinele de la Afumati, Tunari sau Popesti-Leordeni.



Noul stadion Steaua va fi gata in toamna. Estimarile oficiale sunt ca receptia va avea loc in octombrie. Astfel, sunt sanse uriase ca Steaua-FCSB 2 sa aiba loc pe noul stadion de 100 de milioane de euro construit de CNI pentru Clubul Armatei.

