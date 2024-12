În această stagiune, Drăghici a bifat 14 prezențe pentru Steaua, singura echipă din primele două ligi românești care încă nu a fost învinsă în campionat. "Militarii" ocupă locul al doilea în clasament, cu 31 de puncte acumulate în 15 meciuri jucate (8 victorii, 7 egaluri, +13), după liderul FK Csikszereda (35 puncte, 14 meciuri), dat înaintea celor de la Metaloglobus (29 puncte, 14 meciuri) și CSM Reșița (27 puncte, 15 meciuri). Steliștii nu au însă drept de promovare, pentru că nu au schimbat organizarea juridică clubului în timp util.



"A fost un pic frustrant să nu jucăm în Liga 1"

"La Steaua am ajuns în 2021. Mai aveam un an de contract cu Craiova, am decis rezilierea și am venit aici, la Steaua. Cu siguranță a devenit a doua mea casă Ghencea. Este la patrulea an, mă simt foarte bine aici și sunt bucuros să fac parte din această echipă și din acest club.



Cred că e un obiectiv realizabil să promovăm. Am promovat acum doi ani. Normal că a fost un pic frustrant să nu jucăm în Liga 1 și să joace altă echipă, alți jucători. Ne doream și noi acest lucru, dar asta a fost situația și nu am avut ce face.



"E o mândrie să port banderola Stelei pe braț"

Cum reușim să ne montăm în acest sezon? Nu ne afectează situația, pentru că intrăm la meci concentrați, ne dorim să câștigăm, ne dorim să ajungem pe primul loc. Acesta e țelul nostru, să terminăm campionatul pe primul loc. Față de sezonul trecut, cred că acum suntem un grup mult mai unit și tragem toți la aceeași căruță.



E o mândrie să port banderola Stelei pe braț, sunt fericit că am această oportunitate. Nu se simte neapărat greutatea Cupei Campionilor, a atâtor trofee. Dar este o mândrie să porți banderola și să nu are decât să mă bucure acest lucru. Aici sunt printre cei mai frumoși suporteri din țară, este un club cu renume în fotbalul românesc. Nu are decât să te motiveze acest lucru și să te facă să te simți fotbalist.



"Helmut Duckadam trece în partea de legendă a fotbalului"

Helmut Duckadam a fost printre cei mai importanți jucători din istoria Stelei, știe toată lumea asta. Este o veste tristă, nu ne-am așteptat la acest lucru. Transmit sincere condoleanțe familiei și ne pare nespus de rău pentru această pierdere. El a plecat dintre noi de tânăr, dar trece în partea de legendă a fotbalului", a precizat Stephan Drăghici pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea