CFR Cluj „scârțâie“ din toate încheieturile! Echipa e ca și ieșită deja în lupta pentru play-off, vedetele pleacă pe capete și, mai nou, s-a aflat că există restanțe financiare uriașe. Din cauza cărora prinde contur un veritabil dezastru.

În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, președintele Iuliu Mureșan a admis cu nonșalanță că formația din Gruia e în pericol de a nu primi licența UEFA din cauza datoriilor acumulate. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, CFR va fi exclusă din competițiile europene, în sezonul viitor, în cazul în care echipa ar obține dreptul participării pe linie sportivă.

„Există restanțe încă. Sigur, cu banii care ne vor intra acum, la începutul lunii ianuarie, o să reușim să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata (n.r. la transferul lui Louis Munteanu, la DC United). Dacă nu reușim până pe 15 (n.r. – ianuarie) să plătim, atunci, da, există (n.r. pericolul să nu ia licența UEFA), dar licența pentru Liga 1 nu e în pericol. Pe 15 ianuarie avem o monitorizare de la UEFA. Îmi fac griji. Să vedem. Intră banii pe Louis, vedem cum ne descurcăm. Să vedem ce bani mai putem atrage, suntem în discuții și cu sponsori. Încercăm. Ne luptăm din răsputeri“, a recunoscut Iuliu Mureșan.

