Ardelenii l-au convins pe Alibek Aliev, un vârf de 29 de ani, să semneze din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de suedezii de la Osters, anunță GSP.



Atacantul de 1,90 metri, născut la Makhachkala, în Rusia, dar cu cetățenie suedeză, ar urma să ajungă sâmbătă noaptea la Cluj-Napoca, ca duminică să plece direct în cantonamentul din Spania al echipei pregătite de Daniel Pancu.



Neluțu Varga: „Am încredere mare!”



Neluțu Varga, patronul CFR-ului, spune că este încrezător în această mutare. „Am încredere mare că este ceea ce trebuie. Este «lup», cum îi plăcea lui Dan Petrescu!”, a declarat finanțatorul ardelenilor, potrivit sursei citate.



Alibek Aliev a fost crescut la academia lui IF Elfsborg și a trecut pe la mai multe cluburi din Suedia și Finlanda, printre care GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhattan.



Cele mai bune perioade ale carierei le-a avut la Trollhattan, unde a marcat 50 de goluri în 87 de meciuri, și la Osters, pentru care a înscris de 25 de ori în 63 de partide.



În sezonul recent încheiat în Suedia, Aliev a adunat 29 de meciuri, 7 goluri și 2 pase decisive, fiind titular constant, chiar dacă echipa sa a retrogradat.



Cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt, Alibek Aliev este a doua achiziție a iernii pentru CFR Cluj, după extrema de 18 ani Denis Crișan.

