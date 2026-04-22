Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”

FCSB s-a despărțit de Mirel Rădoi după doar cinci meciuri.

Mirel Rădoi a dat curs unei oferte venite din Turcia, mai exact de la Gaziantep, club care ocupă locul 10 în clasament și la care sunt legitimați trei români: Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Tehnicianul a rezistat cu Gigi Becali pe cap doar cinci meciuri la campioana en-titre, unde avea o singură misiune: de a obține accederea în cupele europene la finalul unui sezon în care FCSB joacă în play-out.

Gabi Balint, fost internațional român, a reacționat după plecarea lui Rădoi de la gruparea roș-albastră. El a explicat, printre altele, faptul că antrenorul ar trebui să-și treacă în CV cât mai multe apariții pe banca unui club.

”De-ale lor! Sincer, mă așteptam ca Mirel Rădoi să termine campionatul, dar se pare că l-au forțat cei de acolo.

Problema e că am îmbătrânit, mă depășesc pe mine astfel de situații. Nu mai sunt la modă. Trebuie să-mi fac update. Nu le mai înțeleg pe astea cu 'vin', 'plec'. (n.r. - râde). Chiar nu înțeleg!

Cel mai indicat pentru Rădoi, ca și pentru orice antrenor, este să stea cât mai mult la o echipă. Până la urmă, o să-și pună cineva întrebarea de ce pleacă așa repede și ce se întâmplă cu el.

Nu vreau să-l judec, dacă este antrenor bun sau rău, nici nu-l cunosc foarte bine. Este încă tânăr, are timp să demonstreze”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

Ce urmează pentru Rădoi. Semnarea contractului oficial + debutul de sâmbătă

Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).

