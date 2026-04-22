MM Stoica a făcut anunțul: cine ar putea reveni la FCSB dacă se întoarce Elias Charalambous

MM Stoica a făcut anunțul: cine ar putea reveni la FCSB dacă se întoarce Elias Charalambous Superliga
FCSB este în căutarea unui nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după ce a acceptat oferta lui Gaziantep din Turcia.

Roș-albaștrii au rămas fără antrenor, iar în acest moment Mihai Stoica speră să îl poată convinge pe Elias Charamabous să se întoarcă la FCSB pentru finalul acestui sezon.

Ce a spus MM Stoica despre o posibilă revenire a lui Thomas Neubert

În contextul în care FCSB a rămas și fără Horațiu Baciu, preparatorul fizic pe care l-a adus Mirel Rădoi și care l-a luat cu el la Gaziantep, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre posibilitatea ca Thomas Neubert să se întoarcă la FCSB.

MM Stoica a explicat că în momentul de față se concertează aducerea lui Elias Charalambous.

„Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli (n.r. Elias Charalambous), după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă.

Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema”, a declarat Mihai Stoica la fanatik.ro.

Elias Charalambous, prima variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi: "Nu a refuzat, dar nu putea să dea răspunsul pe loc"

Mihai Stoica spune că Elias Charalambous nu a oferit încă un răspuns clar, în această perioadă asistând la antrenamentele celor de la Bournemouth.

"Suntem în formula Alin Stoica, Lucian Filip - antrenori, Marius Popa - antrenor cu portari, Horia Codorean - preparator fizic, iar Ionuț Zottu - analist video.

În luna în care avem dispensa asta ne vom hotărâi ce antrenor aducem. L-am sunat pe Elias Charalambous, a fost prima ideea care mi-a venit în cap, iar Gigi a acceptat.

Elias are programul lui. A fost o săptămână la Lecce cu Di Francesco. El a folosit perioada asta de vacanță. El e la Bournemouth acum (n.r - la Andoni Iraola). Nu a refuzat, dar nu putea să da răspunsul pe loc. I-am spus că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună. Cu Pintilii nu am vorbit. Nouă ne trebuie licență și un antrenor care știe ce să facă. Elias e cea mai bună variantă.

Pe mine mă interesează Elias. După aia, vom vedea ce condiții pune dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"
Adevăratul motiv pentru care Siyabonga Ngezana a dispărut de la FCSB. MM Stoica a rupt tăcerea
MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”
"Bunicuța" Venus Williams se face de râs. Nu a mai câștigat un meci din iulie 2025!
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Dragoș Bucur, diseară, la Visuri la cheie: „A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

