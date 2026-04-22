MM Stoica a făcut anunțul: cine ar putea reveni la FCSB dacă se întoarce Elias Charalambous

Roș-albaștrii au rămas fără antrenor, iar în acest moment Mihai Stoica speră să îl poată convinge pe Elias Charamabous să se întoarcă la FCSB pentru finalul acestui sezon.

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după ce a acceptat oferta lui Gaziantep din Turcia.

În contextul în care FCSB a rămas și fără Horațiu Baciu, preparatorul fizic pe care l-a adus Mirel Rădoi și care l-a luat cu el la Gaziantep, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre posibilitatea ca Thomas Neubert să se întoarcă la FCSB.

MM Stoica a explicat că în momentul de față se concertează aducerea lui Elias Charalambous.

„Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli (n.r. Elias Charalambous), după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă.

Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema”, a declarat Mihai Stoica la fanatik.ro.

Elias Charalambous, prima variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi: "Nu a refuzat, dar nu putea să dea răspunsul pe loc"

Mihai Stoica spune că Elias Charalambous nu a oferit încă un răspuns clar, în această perioadă asistând la antrenamentele celor de la Bournemouth.

"Suntem în formula Alin Stoica, Lucian Filip - antrenori, Marius Popa - antrenor cu portari, Horia Codorean - preparator fizic, iar Ionuț Zottu - analist video.

În luna în care avem dispensa asta ne vom hotărâi ce antrenor aducem. L-am sunat pe Elias Charalambous, a fost prima ideea care mi-a venit în cap, iar Gigi a acceptat.

Elias are programul lui. A fost o săptămână la Lecce cu Di Francesco. El a folosit perioada asta de vacanță. El e la Bournemouth acum (n.r - la Andoni Iraola). Nu a refuzat, dar nu putea să da răspunsul pe loc. I-am spus că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună. Cu Pintilii nu am vorbit. Nouă ne trebuie licență și un antrenor care știe ce să facă. Elias e cea mai bună variantă.

Pe mine mă interesează Elias. După aia, vom vedea ce condiții pune dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.