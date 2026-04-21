FCSB e cea mai mediatizată echipă din România, are cei mai mulți suporteri, plătește cam cele mai mari salarii, însă există și o problemă.

Tot la FCSB, jucătorii și antrenorii sunt, pur și simplu, călcați în picioare, în funcție de dispoziția patronului Gigi Becali. Pentru că, dacă latifundiarului i s-a pus pata pe tine, atunci viața ta va deveni un coșmar. Indiferent de cum te numești și ce ai realizat în fotbal. De acest lucru s-a convins și Vlad Chiricheș (36 de ani).

După ce a fost „tocat“ mărunt, pe parcursul sezonului, fostul căpitan al României a devenit victima unui derapaj șocant al lui Becali, luni, după Farul – FCSB (2-3). Iar Becali a continuat pe aceeași linie și astăzi, în cadrul intervenției sale, la Fanatik. Pentru că aici a anunțat, triumfător, că Vlad Chiricheș e out de la FCSB. Definitiv!

„A fost ultimul meci al lui Chiricheș pentru că s-a accidentat, are ruptură la nu știu ce, nu mai are timp să se refacă, mai sunt câteva meciuri. La revedere! Nu se reface, trebuie să stea 2-3 luni“, a anunțat Gigi Becali.