Dinamo a pierdut meciul de pregătire cu Pelister, scor 0-2, după ce echipa din Macedonia de Nord s-a impus cu două goluri marcate în finalul partidei.

Golurile au fost marcate de Mihnea Toader (autogol) și Ristevski (penalty), iar „câinii” au fost învinși într-un meci în care Zeljko Kopic a așezat în teren o echipă experimentală.



Dinamo a pierdut 0-2 amicalul cu Pelister



„Câinii” au fost învinși în finalul partidei amicale din Macedonia de Nord, după ce scorul a fost deschis după ce Mihnea Toader și-a introdus mingea în proprie poartă în minutul 75.

Pelister și-a dublat avantajul 13 minute mai târziu, după ce Ristevski a transformat penalty-ul făcut de Năstase.

Echipa de start a lui Dinamo: Roșca – Tabuncic, Toader, Udosen, Bordușanu – Milanov (c), N’Giuwu, Soro – Armstrong, Perica, Pop

Rezerve: Din-Licaciu, Năstase, Oprea, Savu, Lazăr, Tarbu, Caragea, Enache, Bărbulescu

Dinamo se află pe locul patru în Superliga, la doar două puncte de lider, iar pentru trupa lui Kopic urmează derby-ul din campionat cu Rapid, de pe 19 octombrie.

