Dinamo 2 a câștigat meciul jucat pe stadionul Romprim din etapa a opta din Liga 3, 3-1 sâmbătă cu FC Voluntari 2, satelitul echipei ilfovene.

Victoria micilor ”câini” este cu atât mai remarcabilă cu cât ea a fost obținută fără aportul juniorilor născuți în 2008 care în acest moment sunt cu echipa mare în Macedonia de Nord, pentru amicalul aniversar cu Pelister Bitola: Mario Din-Licaciu, Denis Lazăr, Mihai Enache, Raul Oprea, Adrian Năstase, Daniel Savu, Răzvan Tarbu și Matteo N'Giuwu.

Și dacă puștii născuți în 2008 au lipsit, în Dinamo 2 - FC Voluntari 2 3-1 a debutat un copil de doar 14 ani, atacantul David Diniță!

Acesta este nepotul lui Laurențiu Diniță, fost campion cu FCSB (pe atunci încă Steaua) în sezonul 2004-2005.

