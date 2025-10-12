VIDEO Nepotul unui campion cu FCSB, wonderkid la Dinamo! Născut în 2011, atacantul a debutat oficial la Dinamo 2, în Liga 3

Alexandru Hațieganu
Micii ”câini” s-au impus în ultima etapă, 3-1 cu satelitul lui FC Voluntari.

Dinamo 2 a câștigat meciul jucat pe stadionul Romprim din etapa a opta din Liga 3, 3-1 sâmbătă cu FC Voluntari 2, satelitul echipei ilfovene.

Victoria micilor ”câini” este cu atât mai remarcabilă cu cât ea a fost obținută fără aportul juniorilor născuți în 2008 care în acest moment sunt cu echipa mare în Macedonia de Nord, pentru amicalul aniversar cu Pelister Bitola: Mario Din-Licaciu, Denis Lazăr, Mihai Enache, Raul Oprea, Adrian Năstase, Daniel Savu, Răzvan Tarbu și Matteo N'Giuwu.

Și dacă puștii născuți în 2008 au lipsit, în Dinamo 2 - FC Voluntari 2 3-1 a debutat un copil de doar 14 ani, atacantul David Diniță!

Acesta este nepotul lui Laurențiu Diniță, fost campion cu FCSB (pe atunci încă Steaua) în sezonul 2004-2005.

Radio Dinamo 1948: ”A fost un meci controlat autoritar de tinerii noștri”

”În ciuda faptului că nu mai puțin de 6 jucători au fost trimiși la prima echipă pentru amicalul contra celor de la Bitola Pelister, Dinamo II a învins Voluntari II în meciul din Liga a III-a.

A fost un meci controlat autoritar de tinerii noștri. Aceștia au etalat un joc sigur și solid, controlând posesia și creându-și multe oportunități de a înscrie.

Cu o linie inedită de fundași — Oancea Cristian, Creangă David și Stoican David — care au dat siguranță și consistență jocului, cu un mijloc mobil și creativ — Iordache Cătălin, Pintilie Ștefan și Panga Nicolas — pozițional dând progresie jocului, având în wingerii Lipieanu Eric și Marinescu Luca doi jucători cu travaliu, iar în atacanții centrali Drăghia Lucas și Dina Octavian doi fotbaliști care au reușit să puncteze, Dinamo II a arătat entuziasm și calitate în joc!

Pe lângă rezultatul final, 3-1, aspecte pozitive rămân jocul prestat, precum și debutul în Liga a III-a al lui Diniță David, la doar 14 ani și 7 luni, jucător al lotului național U15!”, a notat Radio Dinamo 1948.

Foto: Radio Dinamo 1948

Meciul integral Dinamo 2 - FC Voluntari 2 3-1

