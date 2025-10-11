Dinamo, anunț de ultim moment înaintea derby-ului cu Rapid: "S-au vândut fulger!"

Suporterii dinamoviști au luat cu asalt casele de bilete virtuale și au epuizat într-un timp record toate locurile disponibile inițial pentru meciul de pe Arena Națională, forțând conducerea clubului să ia măsuri de urgență.



Duelul, care contează pentru etapa a 13-a, se anunță a fi unul crucial în lupta pentru titlu. Rapid ocupă locul 2, cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo este pe poziția a 4-a, la doar două puncte în spate.



Confruntați cu o cerere fără precedent, oficialii din Ștefan cel Mare au decis să suplimenteze numărul de bilete și au deschis și inelul 2 al celor două tribune de pe cel mai mare stadion al țării. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde clubul le-a mulțumit fanilor pentru atașament.



"Biletele pentru meciul cu Rapid de pe Arena Națională s-au vândut fulger, așa că am deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2! Ați arătat din nou cât de mare este dragostea pentru Dinamo, și ne așteptăm să faceți o atmosferă incredibilă, așa cum doar voi știți!", au transmis cei de la Dinamo pe Facebook.

