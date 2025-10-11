Dinamo, anunț de ultim moment înaintea derby-ului cu Rapid: "S-au vândut fulger!"

Interesul pentru marele derby dintre Dinamo și Rapid, programat pe 19 octombrie, a explodat.

Suporterii dinamoviști au luat cu asalt casele de bilete virtuale și au epuizat într-un timp record toate locurile disponibile inițial pentru meciul de pe Arena Națională, forțând conducerea clubului să ia măsuri de urgență.

Duelul, care contează pentru etapa a 13-a, se anunță a fi unul crucial în lupta pentru titlu. Rapid ocupă locul 2, cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo este pe poziția a 4-a, la doar două puncte în spate.

Confruntați cu o cerere fără precedent, oficialii din Ștefan cel Mare au decis să suplimenteze numărul de bilete și au deschis și inelul 2 al celor două tribune de pe cel mai mare stadion al țării. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde clubul le-a mulțumit fanilor pentru atașament.

"Biletele pentru meciul cu Rapid de pe Arena Națională s-au vândut fulger, așa că am deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2! Ați arătat din nou cât de mare este dragostea pentru Dinamo, și ne așteptăm să faceți o atmosferă incredibilă, așa cum doar voi știți!", au transmis cei de la Dinamo pe Facebook.

Război în culise pentru peluza oaspeților

În paralel cu frenezia din rândul suporterilor, între conducerile celor două cluburi s-a iscat un conflict legat de numărul de bilete alocat oaspeților. Andrei Nicolescu, președintele dinamovist, a propus un acord de reciprocitate prin care Rapid să primească o peluză întreagă acum, cu condiția ca Dinamo să beneficieze de același tratament în retur.

După ce Victor Angelescu, oficialul giuleștenilor, a lăsat să se înțeleagă că nu a primit nicio solicitare, Nicolescu a clarificat situația.

"Am discutat cu cei de la Rapid. Ni se pare normal. Data trecută am vorbit cu Domnul Șucu și a spus să facem un gentlemen‘s agreement, dar nu am vrut pentru ce au pățit suporterii noștri în anii trecuți. Acum am decis să facem un nou protocol. Hârtia e depusă, acum așteptăm să vedem răspunsul. Din discuția cu Mihai Marian (n.r. directorul executiv de la Rapid), el mi-a spus că de principiu este da, dar trebuie să mai vorbească cu ceilalți din club", a zis Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

